نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب هاوس يفقد قوته وانباء عن حجبه بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلوب هاوس، توصل بحث جديد إلى أن التطبيق وصل في أبريل إلى إجمالي 922 ألف تنزيل، وهو تراجع حاد بعد جذب ملايين المستخدمين الجدد قبل شهر واحد فقط، تأتي هذه الأرقام من شركة التحليلات SensorTower، التي أشارت سابقًا إلى أن التطبيق كان في منحدر هبوطي لعدة أشهر، في ينايربلغ عدد تنزيلات كلوب هاوس 2 مليون مرة، أما في فبراير تجاوز التطبيق 9.5 مليون عملية تنزيل، لكنه انخفض مرة أخرى إلى حوالي 2.7 مليون في مارس، وفقًا لإحصاءات الشركة لقد انخفض الآن عن مليون عملية تنزيل شهريًا لشهر أبريل، وهو مستوى منخفض لم نشهده منذ ديسمبر من العام الماضي.

تراجع حاد في عدد تنزيلات كلوب هاوس

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى انخفاض هذه الأرقام، لقد افترض البعض أن التطبيق الصوتي فقط، والذي يبقى حصريًا لنظام iOS، حقق نجاحًا ساحقًا على الوباء لمجرد أن الكثير منا كان يتضور جوعًا لإجراء محادثة مع أشخاص آخرين، ومع ارتفاع أعداد التطعيمات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وبدأ الناس في الواقع بمغادرة منازلهم لأول مرة في فترة زمنية طويلة، هناك احتمال أن يكون كلوب هاوس مجرد بدعة من عصر الوباء، هناك أيضًا حقيقة أن المنافسين البارزين مثل فيسبوك و تويتر و سبوتيفي قد قفزوا بشكل جماعي إلى قطار الصوت الاجتماعي في محاولة لمحاكمة قاعدة مستخدمي Clubhouse، يوم الإثنين على سبيل المثال، طرح تويتر رسميًا منافسه في Clubhouse Spaces، لجميع مستخدمي Android و iOS الذين لديهم 600 متابع أو أكثر.

شركة Clubhouse تختبر إصدار Android

يعمل كلوب هاوس على جذب هؤلاء المستخدمين مرة أخرى، وأعلنت الشركة يوم الأحد أن الشركة تختبر إصدار أندرويد من تطبيقها مع مجموعة من “المختبرين” خارج الشركة، وعلى الرغم من عدم وجود طريقة لمجتمع Android الأوسع للاشتراك في هذا التطبيق في الوقت الحالي، أوضح Clubhouse في ملاحظات إصداره أنه يخطط للترحيب بهؤلاء المستخدمين في النظام الأساسي “خلال الأسابيع المقبلة”.

انباء عن غلق كلوب هاوس في المملكة

أخبار رائجة اليوم كذلك بخصوص Clubhouse في المملكة العربية السعودية حيث نشر التقني السعودي المختص عبد الله السبع تغريدة على تويتر يؤكد فيها حجب تطبيق كلوب هاوس في المملكة بسبب محتواه السيئ.