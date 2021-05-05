مفاجأة مسابقة الحلم رمضان 1442 وأرقام الاشتراك في سحب الحلم لكافة الدول العربية

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عمر شويل - جدة مفاجأة مسابقة الحلم رمضان 1442 وأرقام الإشتراك في سحب الحلم لكافة الدول العربية، تقاسمنا مشاعر الفرحة والدموع مع كل من فاز على مدار الأيام الماضية حلم احتضن الجميع وفتح الباب لتحقيق الأمنيات على أرض الواقع، وذلك عبر شاشة إم بي سي التي تحول الأحلام إلى واقع من كل مكان بالعالم العربي عبر مسابقة الحلم مع مصطفى الاغا، وما زالت القلوب تخفق في انتظار الإعلان عن صاحب حظ سعيد ورابح جديد لجائزة قيمتها 500 ألف دولار، ونتناول اليوم مفاجأة مسابقة الحلم لشهر رمضان الكريم 1442وأرقام الإشتراك في سحب الحلم لجميع الدول العربية، لذا سارع بالاشتراك الآن على جائزة نصف مليون دولار في سحب الحلم.

مفاجأة مسابقة الحلم رمضان 1442

من المعروف بين جماهير مسابقة الحلم الذين ينتظرونها بشكل دائم أن السحب يتم في المعتاد شهرياً بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز الأسبوعية التي تبلغ قيمتها 10 ألاف دولار أمريكي، أما مفاجأة مسابقة الحلم من قناة mbc في شهر رمضان الكريم 1442 أن السحب سوف يكون على مبلغ نصف مليون دولار أمريكي لعائلة واحدة، تحت مسمى مسابقة العائلة الرمضانية لتحقيق الأحلام، وكلما زادت عدد مرات اشتراكك في المسابقة تزداد فرصة ربحك في اسحب الحلم

أرقام الاشتراك في سحب الحلم

نقدم لكم أرقام التسجيل في المسابقة لكافة الدول العربية لكي تتمكن من الإشتراك والفوز بجائزة نصف مليون دولار في سحب الحلم، وكل ما عليك هو إرسال رسالة نصية بها كلمة حلم أو ترجمتها باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ثم يتم إرسال سؤال إليك عليك الإجابة عليه لكي تتمكن من الإشتراك في المسابقة، حيث يمكنك التواصل من دولة الإمارات المتحدة برقم 5544 عن طريق etisalat و 2442 عن طريق du، ويمكنك التواصل من المملكة العربية السعودية برقم 858888 عن طريق STC، أو على رقم 650444 عن طريق Mobily، أو رقم 705505 عن طريق Zain.

ويمكنك التواصل من الكويت للاشتراك في سحب رمضان لمسابقة الحلم برقم 4343 عن طريق Zain وبرقم 4343 عن طريق stc، ويمكنك التواصل كذلك مع مسابقة الحلم من البحرين برقم 94410 عن طريق Zain، أو 94000 عن طريق Batelco، أو 98776 عن طريق stc، ومن عمان برقم 90434 عن طريق GMS، ومن العراق برقم 2770 عن طريق Zain أو 2266 عن طريق Asiacell أو 2180 عن طريق Korek، ومن جميع أنحاء العالم برقم 0088216101092 عن طريق GSM لربح جائزة الحلم في نهاية رمضان وهي عبارة عن نصف مليون دولار أمريكي.