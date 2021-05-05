نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق كلوب هاوس بالمملكة وتوقفه ومفاجأة صادمة جديدة عنه 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق كلوب هاوس بالمملكة ، تفاجأ مستخدمي التطبيق في السعودية، منذ ما يقارب الأربعة ساعات، بتوقف تطبيق المحادثات الصوتية الشهير، والجديد نسبيا كلوب هاوس، ونتيحة لذلك أخذ الجميع يتساءل، هل ستدوم تلك المشكلة طويلا، لتظهر بعض الأقاويل التي تؤكد، أن يكون للجهات الحكومية دور في هذا التوقف، وازداد الشك بعد تغريدة لمختص التقني، عبدالله السبع، مساء أمس الثلاثاء، والذي وافق أل 4 من مايو للعام 2021، حيث أثارت تلك التغريدة البلبلة، والقلق في نفوس مستخدمي التطبيق. فأليكم سريعا من خلال السطور التالية، تفاصيل توقف تطبيق كلوب هاوس في السعودية.

برنامج كلوب هاوس:

يعد تطبيق كلوب هاوس من أحدث تطبيقات التواصل الاجتماعي، وقد أطلق هذا التطبيق بواسطة شركة Alpha Exploration Co، في 2020، وعلى الرغم من حداثة هذا التطبيق النسبية، إلا أنه استطاع تحقيق شعبية جماهيرية واسعة، وتم تحميله بواسطة الملايين من الجماهير، حيث يتيح لمستخدميه سهولة الدردشة السمعية، بواسطة غرف للدردشة، اعدها التطبيق، وتستوعب الغرفة الواحدة، ما يساوي 5000 فرد. وطريقة دخول أي فرد للغرفة، هي حصوله على دعوة، أما من منشئ الغرفة، أو أحد المشتركين بها; ويحظر تطبيق كلوب هاوس تسجيل، أو مشاركة الغرف، والمحادثات، لذلك يستخدمه الملايين شاعرين بالأمان. جدير بالذكر أن مستخدمي هواتف الاندرويد، ينتظرون نسخة التطبيق الجديدة، التي ستعمل على هواتف الاندرويد، وذلك بعد إعلان الشركة عن طرحها قريبا، لنسخة على هواتف الاندرويد، بعد أن كان متاح فقط لمستخدمي الايفون.

تطبيق كلوب هاوس بالمملكة وتوقفه ومفاجأة عنه:

تفاجأ جميع مستخدمي التطبيق في السعودية، بتوقف التطبيق، وتوقع البعض أن يكون ذلك مجرد عطل فني سينتهي بوقت قصير، ولكن ازداد قلق مستخدمي التطببيق، بعد أن دام توقف التطبيق ولمدة أربع ساعات، أو أكثر، حتى جاءت تغريدة عبد الله، هذا المختص بشئون الإلكترونيات بالمملكة، حيث غرد عبر تويتر، ونشر صورة التطبيق وهو لا يعمل، في التغريدة ذاكرا: أن التطبيق لا يعمل حاليًا، وأكمل أنه يتوقع أنه تم حجب التطبيق، وأضاف أيضا أن هذا أفضل من وجهة نظره، لأن محتوى التطبيق أصبح سيئ جدًا، كما أكد أن هناك بدائل أفضل، مثل ميزة المساحات الصوتية التي يقدمها تطبيق تويتر. فدعونا ننتظر ما ستظهره لنا الساعات القليلة القادمة، عن حقيقة حجب تطبيق كلوب هاوس بالمملكة.