نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قُم بتأمين حساب الواتساب الخاص بك من خلال ضبط الإعدادات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق الواتساب الشهير يواصل إطلاق تحديثاته المستمرة من أجل معالجة بعض المشكلات القديمة، بحيث يعمل على إضافة العديد من المميزات الجديدة وهذا بهدف مساعدة مستخدميه من أجل معرفة كيفية التعامل في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب الفيروس العالمي “Covid – 19″، وهذا بهدف الحد من انتشار الأخبار الزائفة والتي تكون لا صحة لها بسبب هذا الفيروس ومن الجدير بالذكر ضرورة الحصول على أجدد التحديثات المستمرة خلال هذا العام الجاري.

أهم تحديثات الواتساب الجديدة

وقد قامت الشركة المُنتجة لتطبيق الواتساب بطرح الأداة الجديدة بهدف فحص أي منشور وضرورة التأكد من صحته من خلال أداة لفحص الأخبار المرتبطة بهذا الفيروس اللعين وتعمل هذه الأداة على ضرورة الفحص والتحقق من المنشور قبل القيام بمشاركته، وهذا فضلاً عن إمكانية تزويد المستخدمين بعدد من الرسائل والإرشادات الرسمية والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها للوقاية من هذا الفيروس بهدف منع انتشاره بشكل لا يُعقل.

أهم وسائل الأمان الجديدة

وفي ظل هذه الظروف وكثرة بحث العديد من المستخدمين على الوسائل التي تساعدهم على ضمان أمن وسرية حساباتهم على مواقع التواصل وتطبيقات الدردشة والمراسلة الفورية ومن أهم هذه وسائل الأمان :-

1- *تغيير رمز الأمان* ويتم هذا من خلال اتباع هذه الخطوات التالية :-

العثور على رمز QR والذي يكون مكون من 60 رقماً. مع ضرورة مقارنتها بين الأشخاص في كل محادثة من أجل التحقق من أن الرسائل التي يتم إرسالها إلى الدردشة المشفرة من طرف إلى طرف. ومن ثم تغيير رموز الأمان المستخدمة في التشفير من طرف إلى طرف.

2- *قفل بصمة الإصبع* بحيث تحتوي كل محادثات على رمز أمان خاص بك بهدف التحقق من أن مكالماتك ورسائلك مشفرة بصورة كاملة.

3- *توثيق ذو اتجاهين* بحيث يجب أن تكون أي محاولة من أجل التحقق من رقم هاتفك مصحوبة برقم التعريف الشخصي المكون من 6 أرقام الذي قد قمت من قبل بإنشائه عند تفعيل هذه الميزة.

4- *إخفاء آخر ظهور* ويتم هذا من خلال اتباع هذه الخطوات التالية :-