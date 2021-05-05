نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تشيلسي وريال مدريد بدوري الأبطال قناة عربية تنقل المباراة مجاناً في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تشلسي وريال مدريد الليلة، وجد عليه بحث كبير يستقبل ملعب نادي تشيلسي الانجليزي “ستامفورد بريدج” مباراة العودة في نصف نهائي دوري الأبطال، مباراة لا تقبل القسمة على أثنين خاصة بعد نتيجة التعادل بهدف لكل فريق في الجولة الأولى، لا بديل أمام ريال مدريد إلا اللعب من أجل الفوز وأحراز الأهداف أو التعادل بشرط أن يكون بأكثر من هدف لهدف، أما الفريق ألندني فيتشبث بأمل لعب النهائي الأوروبي الكبير واستعادة أمجاده الأوروبية، وفيما يلي تفاصيل المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة للقاء المرتقب الليلة.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تشيلسي وريال مدريد الليلة
تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 2021/05/05 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي، وسوف تنقل المباراة فضائياً على قنوات بي إن سبورت القطرية، والعديد من القنوات الأخرى الأوروبية وتتناول بعض المواقع أن قناة ليبيا الرياضية سوف تنقل المباراة، ونحن سنقدم لكم ترددها لكي تتابعوا المباراة من خلالاها في حال أن تمك نقل المباراة عليها الليلة.
القنوات المجانية الناقلة مباراة ريال مدريد وتشيلسي الليلة
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد قناة ليبيا الرياضية
|11765
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تشيلسي وريال مدريد
الآن نقدم لكم متابعينا الأعزاء التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي في مباراة الريال الليلة.
- حراسة المرمى ” أدوارد مندي”.
- خط الدفاع ” تياجو سيلفا، رودريجيز، كريستنسن”.
- خط الوسط ” بن تشليوليل، جورجينيو، سيزار، نجولو كانتي”.
- خط الهجوم ” ماسن ماوت، تيمو فيرنر، بولوسيتش”.
التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد الليلة
- حراسة المرمى ” تيبو كورتوا”.
- خط الدفاع ” إيدر ميليتاو، ناتشو، سيرخيو راموس، فالفيردي”.
- خط الوسط ” كاسييميرو، لوكا مودريتش، توني كروس”.
- خط الهجوم “كريم بن زيما، جونيور فينسيوس، ماركوس أسينسيو”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تشيلسي وريال مدريد بدوري الأبطال قناة عربية تنقل المباراة مجاناً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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