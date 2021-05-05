سامسونج تزيح ”إنتل” عن عرش ”أشباه الموصلات”

بعد سنوات من الوقوف خلف ”إنتل“ ستكون سامسونغ قادرة في النهاية على العودة إلى رقم واحد في مجال مبيعات ”أشباه الموصلات“ في الربع الثاني من عام 2021.

وكشف تحليل لوكالة الأبحاث ”آي سي إنسايت كوميونيكيشنز“، انخفاض مبيعات أشباه الموصلات لشركة ”إنتل“ في الربع الأول من العام، واستمرار الانخفاض أيضا في الربع الثاني.

في المقابل، زادت مبيعات سامسونغ بشكل مطرد من أشباه الموصلات على مدار العامين الماضيين، وهي على وشك التفوق في الأداء على أكبر منافسيها.

وسجلت سامسونغ 17.1 مليار دولار في مبيعات أشباه الموصلات في الربع الأول من عام 2021، وحصلت ”إنتل“ على 18.7 مليار دولار خلال نفس فترة الثلاثة أشهر.

ومع ذلك تقدر ”إي سي إنسايت“ أن مبيعات ”إنتل“ ستنخفض إلى 17.9 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021 ، وستزيد سامسونغ مبيعاتها من أشباه الموصلات إلى 18.5 مليار دولار.

وفي السابق، تفوقت سامسونغ على ”إنتل“ من حيث مبيعات أشباه الموصلات في الربع الثاني من عام 2017 ، منهية بذلك فترة تفوق لـ ”إنتل“ استمرت 24 عاما في هذا القطاع.

وتمكنت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة من الاحتفاظ بالمركز الأول لمدة ستة أرباع قبل انهيار سوق الذاكرة في أواخر عام 2018، وأصبح واضحا تغلب سامسونغ على ”إنتل“ في ذلك الوقت.

لكن مبيعات أشباه الموصلات للشركة انخفضت من 22.1 مليار دولار إلى 12.9 مليار دولار في غضون أشهر، ما أتاح لشركة ”إنتل“ مرة أخرى أن تتصدر بمبلغ 15.8 مليار دولار.

ومنذ ذلك الحين، نمت مبيعات سامسونغ من أشباه الموصلات بشكل مطرد بمعدل أسرع مقارنة بمبيعات ”إنتل“، حيث تعتقد ”إي سي إنسايت“ أن يستمر هذا الاتجاه طوال الربع الثاني من عام 2021، لتتفوق أخيرا على إنتل وتقود الصناعة مرة أخرى.