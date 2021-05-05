موعد صلاة عيد الفطر 2021 في المساجد في محافظات مصر 1442

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر 2021 هو أول ما يتساءل عنه المسلمين فور استطلاع هلال شهر شوال، ومن الجدير بالذكر أنه بالتزامن مع انتشار الوباء المستجد ومع زيادة الإصابات في الفترة الأخيرة بالموجة الثالثة من كوفيد-19 يبحث الجميع عن آلية صلاة عيد الفطر في المساجد بمحافظات مصر، ويتطلعون لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2021 وهذا ما نستعرضه لكم فيما يلي، فقط تابعونا للتعرف على المزيد من التفاصيل.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في مصر

فيما يلي نوضح موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الأول من شوال 1442 في مصر بالمحافظات المختلفة، وتأتي المواعيد على الغرار التالي:

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في محافظة القاهرة الكبرى يكون في الساعة 5:28 صباحًا.

صلاة عيد الفطر 2021 في محافظة الأسكندرية تبدأ في الساعة 5:31 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة الجيزة في الساعة 5:28 صباحًا.

كما يكون موعد صلاة عيد الفطر في محافظة بورسعيد في الساعة 5:21 صباحًا.

محافظة السويس يكون موعد صلاة عيد الفطر القادم لها في الساعة 5:23 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في المنصورة في الساعة 5:25 صباحًا.

صلاة عيد الفطر المبارك 201 في دمياط في الساعة 5:23 صباحًا.

أما في طنطا وبنها فتكون صلاة عيد الفطر في الساعة 5:27 صباحًا.

الإجراءات الاحترازية المتبعة في عيد الفطر موعد إجازة العيد 2021

أكدت وزارة الأوقاف المصرية بشأن إقامة صلاة عيد الفطر بالمساجد أنه لا صحة لوجود قرارات تقتضي بإلغاء الصلاة بالمساجد كما حدث بالعام الماضي، إلا أن الوزارة أكدت على المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية التي لطالما نوهت عنها الوزارة والحكومة المصرية مرارًا وتكرارًا منذ بداية جائحة الوباء المستجد.

وتأتي الإجراءات الاحترازية المطلوبة من المواطنين، والتي تتخذها الجهات المعنية كما يلي:

ضرورة ارتداء الكمامات طوال تواجد الأفراد خارج منزلهم.

تعقيم الأيدي بالكحول مرة كل 20 دقيقة أو 30 دقيقة.

بداية من يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 ولمدة أسبوعين يتم غلق جميع المولات والكافيهات والقهاوي بدايةً من الساعة التاسعة مساءً.

يتم حظر جميع الاحتفالات والاجتماعات أو المؤتمرات من يوم الخميس وحتى أسبوعين.

كما يتم إيقاف حركة الحفالات الجماعية إيقافًا كاملًا لمدة أسبوعين.

غلق جميع الحدائق والشواطئ والمتنزهات لمدة أسبوعين.

أما بالنسبة لصلاة عيد الفطر المبارك، فقد أوضحت الجهات المعنية أنه يتم اقامة الصلاة بالمساجد مثل ضوابط صلاة الجمعة المتخذة بالمحافظات المختلفة، وعلى الجانب الآخر يتم منع اصطحاب الأطفال والسيدات للصلاة بساحات صلاة العيد.