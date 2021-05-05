كيفية الاشتراك في رويال باس ببجي Golden Royal Pass

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عمر شويل - جدة كيفية الاشتراك في رويال باس ببجي ، بعد نجاح لعبة ببجي واستحواذها علي كثير من المعجبين، وشد انتباه جميع محبين الألعاب القتالية في ساحة الألعاب المنافسة، ووصل عدد لاعبين ببجي إلي 400 مليون وأكثر من ذلك في جميع دول العالم، وتزيد قيمة لعبة ببجي بين منافسيها من ألعاب مثل فري فاير بقدرتها علي توفير الرويال باس الذهبي، الذي يمكنك من تحقيق الفوز أنت ومجموعتك علي المنافسين الآخرين، حيث تتشكل لعبة ببجي من 100 لاعب في الجيم مقسمين إلي مجموعات، كل مجموعة تتكون من فردين أو 4 أفراد، يمكنهم التواصل فيما بينهم صوتياً، ويسعون للحصول علي الأسلحة التي تمكنهم من التغلب علي غيرهم في اللعبة، وفي مقالتنا اليوم نقدم لكم كيفية الاشتراك في رويال باس ببجي، الأشتراك في الرويال باس الذهبي؛ لتحقيق أقصي استفادة من الشدات التي تحصل عليها، وتمكنك من الاستحواذ علي أفضل الأسلحة والأزياء التي تميزك عن غيرك داخل اللعبة تابعوا المقال.



كيفية الاشتراك في رويال باس ببجي

رويال باس لعبة ببجي هو الممر الملكي أو العرض الموسمي التي تقوم بتقديمه اللعبة في كل موسم، وذلك عبر توفير عدة مهمات بشكل يومي و بشكل أسبوعي، عند إنجازك لها تمدك بالجوائز والهدايا العديدة والأسلحة المميزة والقنابل التي تمكنك من الوصول إلي مستويات عالية بداخل لعبة ببجي، والتغلب علي منافسيك بداخل اللعبة، وضمان نجاح مجموعتك، في التالي نقدم طريقة الاشتراك في رويال باس ببجي .

الاشتراك في الرويال باس الذهبي

بداخل لعبة ببجي توفر نوعان من الرويال باس الذهبي، يمكنك الاشتراك بهم، ولكن تحت شروط وقيود تضعها اللعبة وهما: