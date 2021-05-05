نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة آمنة 100% شحن جواهر فري فاير 2021 موقع shop2game عن طريق ID اللاعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فري فاير من ألعاب الفيديو القتالية التي لاقت أكثر من 500 مليون عملية تثبيت للعبة قارينا فري فاير لعبة ضرب النار (garena free fire) وهي لعبة تتطلب من اللاعب أن يكون أسلحة ومعدات كثيرة، والتي يحصل عليها من شحن جواهر فري فاير 2021 لتساعده في مسيرته باللعب من اجل البقاء، والمنافسة مع 49 لاعب آخرين، ومع الإثارة والمتعة في اللعبة التي مدتها 10 دقائق يتم فيها نقل اللاعب إلى جزيرة مهجورة للمنافسة على البقاء.

شحن جواهر فري فاير 2021 garena free fire

تحديث لعبة garena free fire الجديد 2021 كان بتاريخ التاسع من شهر أبريل 2021 تضمنت مزايا جديدة في تحديث فري فاير الأخير وهي:

كلاش سكودا الموسم السادس

واجهة بشخصيات جديدة

برمودة المتطورة أصبحت موجودة في الكلاسكي وكلاش سكودا

التحديث الجديد لفري فاير به شخصية مارو محمد رمضان

موقع shop2game لشحن جواهر فري فاير

يعد موقع shop2game من المواقع الخاصة التابعة لشركة garena لشحن جواهر اللعبة القتالية فري فاير، ومواقع كثيرة لشحن جواهر لعبة free fire قدمناها لكم، والذي يتم استخدام بطاقة ID اللاعب في الشحن للحصول على الجواهر التي تمنح اللاعب عملة شراء اسلحة ومسدسات من اجل الدفاع والقتال حتى البقاء سواء قمت باللعب منفردا أو في مجموعة ضد مجموعة أخرى مكونة من 4 لاعبين، وسوف نشرح لكم كيفية الشحن موقع هذا الموقع بالخطوات.

خطوات شحن جواهر free fire موقع shop2game

اكتب في متصفح البحث موقع shop2game وسيظهر لك الرابط

بالدخول يطلب منك اختيار اللعب المراد الشحن لها

وتجد لعبة free fire ، اضغط عليها

يتطلب منك التسجيل بالموقع (عن طريق الفيسبوك- أو معرف اللاعب)

تختار معرف اللاعب يفتح لك بيانات التسجيل

يتم كتابة معرف اللاعب، ثم التأشير على لست روبرت

ويلي ذلك تسجيل الدخول

ثم يدخلك موقع الشحن، وتختار هنا الدولة التابع لها

ثم كتابة كلمة المرور لبطاقة جارينا المدفوعة مسبقاً

واختيار السعر والنقاط الخاصة بالشحن

تستكمل خطوات الشراء من هذا الموقع بكل سهولة وبساطة عن طريق الأيدي للاعب.

فيديو من لعبة جارينا فري فاير

باتباع الخطوات ستجد تأكيد للدفع وشراء جواهر فري فاير وستجدها داخل اللاعبة تستطيع شراء ما تريد لاستكمال المسيرة القتالية.