نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات السعودية الرياضية ksa sports الناقلة لمباريات اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات السعودية الرياضية ksa sports الناقلة لمباريات اليوم في الدوري السعودي في الدوري السعودي للمحترفين على جميع الأقمار الصناعية بداية من تردد القناة السعودية على القمر الصناعي نايل سات وتردد القناة علي القمر الصناعي عرب سات وسهيل سات والعديد من الأقمار الصناعية المختلفة، حيث تتميز القناة بنقل مباريات دوري كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومباريات المنتخبات المختلفة والعديد من البرامج الرياضية التي يمكنكم متابعتها من خلال تردد القناة الجديد 2021م.

تردد قنوات السعودية الرياضية ksa sports

يتمكن عشاق كرة القدم في السعودية والوطن العربي مشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين على قناة ksa sports 1 والقناة الثانية ksa sports 2 من خلال ضبط تردد القناة كالتالي:



التردد: 12284

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة kas sports 1

كما يمكن للمتابعين مشاهدة قناة السعودية الرياضية على القمر الصناعي عرب سات كالتالي

القناة السعودية الرياضية HD التردد 12523 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة kas sports 2

التردد: 10810.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة السعودية الثانية

يمكنكم مشاهدة قناة السعودية على القمر الصناعي بدر من خلال ضبط التردد الجديد كالتالي:

القمر الصناعي: بدر.

التردد: 11230.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة السعودية الجديدة

يمكنكم مشاهدة القناة الرياضية الأولي في المملكة العربية السعودية تلك القناة التي تقدم افضل البرامج الهادفة التي تهتم بمشاكل وهموم الشارع السعودي، أبرز هذه البرامج المميزة التي تعرض على القناة هي التالي

برنامج خلف السطور للوطن.

برنامج صباح السعودية.

برنامج فتاوي.

اهم البطولات التي تنقلها قنوات السعودية الرياضية

حصلت مجموعة قنوات السعودية الرياضية علي حقوق نقل العديد من البطولات الهامة التي من أهمها دوري المحترفين السعودي، دوري الدرجة الأولي السعودي، كاس السوبر السعودي، كاس خادم الحرمين السعودي، كاس بطولة العرب، سباقات الخيل، بالإضافة إلى نقل مباريات منتخب الشباب السعودي والمنتخب الأول.

وصلنا لختام متابعة تردد قنوات السعودية الرياضية ksa sports الناقلة لمباريات اليوم في الدوري السعودي.