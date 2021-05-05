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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1442 بكافة المناطق والمحافظات، وأكدت الوزارة أن موعد إقامة صلاة عيد الفطر المبارك 1442 بعد موعد شروق الشمس بربع ساعة فقط، وقد أوضحت الجهات المسؤولة أن الوزارة تعمل احتياطاتها المختلفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحماية المصلين من الإصابة بالعدوى، وفقًا لتوجيهات الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية السعودي.
موعد عيد الفطر في السعودية 1442
قام السيد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بإصدار توجيهاته بضرورة التوسع بالأماكن المختلفة بالمملكة العربية السعودية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك 1442 بالمساجد والمصليات الخاصة بالأعياد، على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على الأرواح من خطورة الإصابة بفيروس كورونا.
ومن المقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 13 من مايو لعام 2021 هو اليوم الموافق لأول شهر شوال 1442 وهو موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في السعودية، وهذا بعد إتمام شهر رمضان لثلاثين يومًا كاملةً.
وليس بالغريب على المملكة حرصها على سلامة الجميع بأراضيها، فقد قررت المملكة طبقًأ للإجراءات الوقائية التي تهتم بها الجمع بين كل من صلاة التهجد وصلاة التراويح بالمساجد، على أن تكون في موعد بعد صلاة العشاء، كواحدة من بين الاحتياطات التي تتخذها المملكة لتفادي تفشي الوباء المستجد.
موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1442
وفقًا لإعلان وزارة الشؤون الإسلامية، على أن موعد صلاة عيد الفطر يكون بعد موعد صلاة الشروق بمدة 15 دقيقة، فمن المقرر أن تكون موعد صلاة عيد الفطر في السعودية في أول أيام شهر شوال كما يلي:
- موعد صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة في الساعة 6:02 صباحًا.
- موعد صلاة عيد الفطر في الدمام في الساعة 5:14 صباحًا.
- كما أن موعد صلاة عيد الفطر في الإحساء فيكون في الساعة 5:16 صباحًا.
- صلاة عيد الفطر 1442 في المدينة المنور تبدأ في الساعة 5:30 صباحًا.
- صلاة عيد الفطر في جدة تبدأ في الساعة 6:05 صباحًا.
- الرياض يكون موعد صلاة عيد الفطر 1442 بها في الساعة 5:30 صباحًا.
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