نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن جواهر فري فاير عن طريق ID عبر الشراء من شركة Bee في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير أو شحن جواهر غارينا فري فاير والتي تعرف باللغة الإنجليزية Garena Free Fire حيث تعتبر اللعبة واحدة من ألعاب باتل رويال الشهيرة وهي تعتمد على الرماية أو ما يعرف بإطلاق النار، وتم الإعلان عن اللعبة في شهر ديسمبر لعام 2017 وهي واحد من الألعاب التي قام بتطويرها دواس ستوديو الشهر لتصبح لعبة فري فاير واحدة من أفضل وأشهر ألعاب الأونلاين الخاصة بالهواتف الذكية وكذلك الحاسوب أو ما يعرف بالكمبيوتر الشخصي، حيث تبدأ اللعبة بتجميع 49 لاعب بخلاف اللاعب الأساسي بداخل طائرة ثم ينزلون على جزيرة مهجورة ويبدأ القتال وإطلاق النار لمدة عشرة دقائق وتنتهي بفوز اللاعب الذي يقتل أكثر عدد من اللاعبين الآخرين حيث لابد عليك أن تقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة والفوز، كما من حق كل لاعب اختيار مكان الهبوط من الطائرة كما يحب في مختلف أرجاء الجزيرة ولابد من التواجد في المنطقة الآمنة طول فترة القتال أو ما تسمي باسم ( الزوون ).



ويبدأ التميز في اللعبة عند حصول اللاعب على أسلحة قومية وملابس مختلفة وكذلك حيوانات داخل اللعبة أو شراء شخصيات قوية ومعروفة مثل شخصية محمد رمضان أو شخصية كريستيانو رونالدو ولكي تحصل على كل هذه المزايا لابد من شراءها بكل سهولة من متجر فري فاير المعروف من خلال العملة الأساسية للعبة وهي الجواهر ولكي تتمكن من الحصول على الجواهر لابد من شراءها بنقود حقيقية عن طريق الفيزا أو أي طرق دفع أخرى ويوجد العديد من الموقع الرسمية والموثوق فيها لشراء الجواهر، لذلك سوف نشرح لك عزيزي القارئ في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق الأي دي عبر خدمة Bee في مصر.

شحن جواهر فري فاير عن طريق ID من خلال شركة Bee في مصر

بعدما أصبحت لعبة فري فاير أكثر الألعاب شعبية شهرة وأكثرها تحميل على الهواتف الذكية وذلك عبر متجر جوجل بلاي لعام 2019 و 2020 على التوالي، أصحب شراء وشحن جواهر فري فاير أكثر شيء يشغل بال جميع لاعبي Free Fire، وبما أن هناك العديد من الطرق الشرعية والرسمية لشراء جواهر فري فاير كموقع mtcgame المعروف حيث يتميز بأسعار جواهر جيد جدا وكذلك منها شراء الجواهر عبر شركة أو تطبيق Bee، حيث تتميز خدمة Bee بتقديم خدمة شراء جواهر فري فاير وشراء شدات ببجي موبايل والكثير من الألعاب منها لعبة وان كارد و كروت بلاي ستايشن ولعبة اكس بوكس ولعبة زينجا ولعبة وولف تيم عربي وكونكر ولعبة ليجيند موبايل وفورت نايت والعديد من الألعاب الاكترونية الأخرى.

طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق ID من خلال شركة Bee

أولا يتم التوجه إلى أقرب سوبر ماركت أو أقرب بقالة أو أي مكان قريب منك يقدم خدمات شركة Bee. يتم إختيار عدد الجواهر المراد شراءها من ضمن باقات شراء مختلفة مميزة. يتم الحصول على كارت فري فاير الذي به كود الشحن، أو من خلال تطبيق Bee واختيار لعبة فري فاير وشراء الباقة المراد الحصول عليها والاحتفاظ بكود شحن الجواهر. يتم الدخول على موقع شحن جواهر فري فاير وهو Shop2game الشهير. قم بكتابة ال ID الخاص بك داخل لعبة Free Fire. يتم الضغط على لست روبوت ليتم تسجيل الدخول. اكتب كود شحن جواهر فري فاير الذي حصلت عليه من تطبيق Bee أو الكود الموجود على إيصال الشحن الذي حصلت عليه والذي يبدأ جملة Pin Code في الإيصال. أخيرا يتم الضغط على كلمة تأكيد.

فديو طريقة شحن جواهر فري فاير عبر شركة Bee