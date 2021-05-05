نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار واتساب ويب الجديدة وطريقة إرسال الملفات بين الكمبيوتر والجوال عبر WhatsApp Web في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرار واتساب ويب وطريقة إرسال الملفات بين الكمبيوتر والجوال عبر WhatsApp Web، نتناول اليوم أحد أفضل وأهم الخدمات التي يقدمها واتساب وهي واتساب ويب، وهي طريقة إستخدام الواتساب عن طريق الكمبيوتر أو اللاب توب بدون تنزيل البرنامج، وبذلك يمكنك الاحتفاظ بمحادثاتك وجهات الاتصال لديك في الكمبيوتر، وتحتاج تلك الطريقة عند الحاجة إلى إرسال ملفات pdf من الكمبيوتر إلى الجوال والعكس كذلك من الجوال إلى الكمبيوتر، ويمكنك إستخدام خدمات whatsApp web في بعض المواقع بهدف تحديث الصكوك وحل الواجبات في المنظومة، والكثير من الواجبات التي تحتاج فيها تحويل ملفات من الجوال إلى الكمبيوتر والعكس.

إرسال الملفات عن طريق واتساب ويب

لكي تتمكن من إستخدام واتساب ويب وإرسال الملفات كل ما عليك القيام به هو البحث في متصفح قوقل عن واتساب ويب، ثم الضغط على النتيجة الأولى باللغة الإنجليزية WhatsApp Web، ثم عليك فتح برنامج الواتساب في جوالك ثم إختيار الإعدادات والضغط على واتساب ويب والكمبيوتر، ثم يتم فتح كاميرا الجوال تلقائياً عليك توجيه الكاميرا إلى البار كود في شاشة الكمبيوتر، وعلى الفور سوف يتم فتح الواتساب على الكمبيوتر مع الاحتفاظ بجهات اتصالك ومحادثاتك.

تبادل الملفات بين الكمبيوتر والجوال WhatsApp Web

بعد فتح واتساب ويب أصبح بإمكانك إرسال الملفات بين الحاسوب والجوال بسهولة بالغة، على سبيل المثال إذا أردت إرسال ملف من الجوال إلى الكمبيوتر يتم تحديد الصورة أو الملف ثم إرساله لأي شخص عندك في برنامج واتساب على جوالك، ثم فتح المحادثة على الكمبيوتر والضغط على تنزيل الصورة أو الملف للاحتفاظ بها على الكمبيوتر، حيث يمكنك إرسال ملفات pdf عن طريق الكمبيوتر أو الجوال.

تصوير مستند وإرساله إلى الكمبيوتر

ولكي تتمكن من التقاط صور مستند وإرسالها من الجوال إلى الكمبيوتر بصورة واضحة تماماً، يتم الذهاب إلى الملاحظات في الجوال ثم إختيار علامة القلم أسفل الشاشة والتي توضح وجود ملاحظة جديدة، ثم الضغط على مسح مستند ضوئي ثم يتم فتح الكاميرا على أن يتم توجيه الكاميرا على الورقة المراد تصويرها، ويُفضل أن تكون على سطح مناسب بلون يختلف عن لون الورقة، ثم الضغط على حفظ ومشاركة وإختيار إرسال إلى الواتساب مع تحديد المحادثة؛ لنجد الصورة تم إرسالها على واتساب ويب في الكمبيوتر، وبذلك تكون قد استطعت تنزيل وحفظ الصورة في الجهاز لاستخدام واتساب ويب.