نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقسيط جوال من موبايلي دون فوائد مادية. تعرف عليها 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تقسيط جوال من موبايلي ، كثيرا ما يتساءل المواطنين السعوديين، عن شروط وطرق تقسيط الهواتف النقالة، من موبايلي. حيث قد أتاحت شركة موبايلي، هذه الخدمة التقسيطية، تسهيلا على جميع العملاء المقيمين في المملكة العربية السعودية، هؤلاء الذين يريدون، ويرغبون في شراء هاتف جوال جديد، دون حمل عبء دفع ثمنه بالكامل; وتعد هذه الخدمة، خطوة من الشركة: شركة موبايلي، للمنافسة في سوق الاتصالات بالمملكة، حيث يشهد هذا السوق منافسة شديدة، بسبب وجود شركات عديدة قوية مثل: stc وزين، وغيرهما. فاليك الخطوات، والشروط من خلال السطور القليلة القادمة. خطوات شراء هاتف من موبايلي: يمكنك شراء هاتف جوال من موبايلي من خلال اتباع الخطوات القليلة الآتية: ادخل لموقع شركة موبايلي الإلكتروني. ادخل اسم المستخدم، وكلمة السر، وانقر على تسجيل الدخول، حال أمتلاكك لحساب; أما في حالة كانت هذه أول مرة للدخول، يجب ملء البيانات المطلوبة منك، للتسجيل. اضغط على المتجر الإلكتروني. الآن، اضغط على قائمة الأجهزة الذكية، ومن ثمة اختار الجوال الذي تريد شراءه، كذلك اللون الذي تريده. اختار المكان الذي نريد التوصيل إليه. ثم اضغط على أيقونة الشراء الآن. الآن، املأ المعلومات المطلوبة، وقم بتحديد طريقة الدفع المناسبة لك. وافق على الشروط، والأحكام. في النهاية عليك تأكيد الطلب. بانتهائك من الخطوة التاسعة، تكون قد أتممت خطوات الطلب، والآن عليك متابعة الطلب، لمعرفة موعد الاستلام. شروط تقسيط جوال من موبايلي: التأكد من إتاحة عرض التقسيط للرقم الخاص بالعميل، ويمكنك التأكد من توفر العرض، عبر إرسال الرمز (1222) إلى (110). التأكد من أن خطة تقسيط الأجهزة متوفرة للباقات، 100 و200 و300 و400. على مقدم الطلب أن يكون أحد عملاء شركة موبايلي، وأن يمتلك خط، وأن يكون الخط مفعل. عليك توقيع عقد يلزمك بالتماشي مع الخطة، وسداد الأقساط، لمدة 24 شهرًا. في حال إلغاء عقد خطة تقسيط الجهاز، من قبلك لأي سبب، يحتم عليك دفع المبلغ المتبقي لأقساط الجهاز، بالإضافة للضريبة. حال شراءك هاتف في السابق بالتقسيط، لا يمكن شراء هاتف جديد بالتقسيط، إلا بعد الانتهاء من دفع أقساط الجوال الأول.

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