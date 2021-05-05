نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجعة هاتف Oppo A53S 5G في المقال التالي

عمر شويل - جدة Oppo A53s 5G هاتف آخر من هواتف شركة Oppo في الفئة المتوسطة مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G ، فقد أعلنت الشركة مؤخراً عن الهاتفين الأحدث Oppo A95 و Oppo A53s كلاهما يحتويان علي معالجات من شركة Media Tek ، ويتوفر الهاتف بشاشة IPS lcd مع معالج Media Tek وهو Dimensty 700 . مواصفات هاتف Oppo A53s ‌يأتي الهاتف بخامات من البلاستيك poly carbonite.‌

يزن الهاتف 189.6 جراماً ‌

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة أوبو colorOs 11.1 .‌

يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا مع رامات 8 جيجا أو 6 جيجا ، والذاكرة من نوع UFS 2.2 .‌

شاشة الهاتف 6.52 إنش من نوع IPS LCD بجودة HD+ وبدقة 720×1600 بكسل بكثافة 269 بكسل لكل إنش .‌

تحتل الشاشة نسبة 82.7% من جسم الهاتف ، مع أبعاد عرض 20:9 مما يعطي شاشة أعرض في الألعاب ، توجد حواف سفلية والكاميرا الأمامية تأتي في نوتش صغير علي شكل Water Drop .‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو Dimensty 700 ، الأنوية الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.2 جيجا هرتز ، دقة تصنيع المعالج 7 نانو متر ومعالج رسوميات GPU من نوع Mali-G57 MC2 .‌

الكاميرا الأمامية تأتي بفتحة عدسة F/2.0 بدقة 8 ميجا بكسل وتدعم HDR ، كما يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية .‌

الكاميرا الخلفية ثلاثية : الأولي والأساسية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، الثانية خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 ودقة 2 ميجا بكسل ، الأخيرة خاصة بالعزل والتصوير البورترية وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 .‌

تدعم الكاميرات HDR و تصوير Panorama ، مع وجود فلاش LED ، كما يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية .‌

بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير من نوع lithium polymer تدعم الشحن بقدرة 10 وات عن طريق مدخل شحن من نوع Type C .‌

لا يدعم الهاتف خاصية NFC ‌

يحتوي الهاتف علي مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن .‌

بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، كما يمكن فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة Face ID .‌

يمكن تركيب شريحتي إتصال 5G مع كارت ميموري لزيادة سعة التخزين .‌

يتوفر الهاتف باللونين الأسود والأزرق . سعر الهاتف : 200 دولار لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ( 3100 جنية مصري )

240 دولار لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ( 3800 جنية مصري )

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