نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Samsung Galaxy M62 سعره ومواصفاته، إيجابيات وسلبيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة Samsung Galaxy M62 الهاتف الذكي الممتاز من سامسونج، تدور مراجعة اليوم حول الهاتف الذكي سامسونج ام 62 ذوا التصميم الجذاب الذي يأتي بميزات داخلية مذهلة، يذكر انه ليس لدى Samsung العديد من الهواتف ذات التصميمات الجذابة، ولكنها تقدم العديد من الميزات المحيرة للعقل، وأطلقت سامسونج مؤخرًا هواتف Galaxy M62 التي تشبه Galaxy F62 لكن عامل الجذب الرئيسي لهاتف Galaxy M62 هو الشاشة والكاميرا والبطارية الضخمة، لنبدأ ودائما عبر موقع “ثقفني” المراجعة الكاملة للهاتف الذكي Samsung Galaxy M62.

مراجعة هاتف Samsung Galaxy M62

سوف نسلط الضوء على:

توفر شاشة Super AMOLED plus مقاس 6.7 بوصة عرضًا رائعًا بدقة 1080 بكسل.

يوفر Android 11 أداءً أكثر سلاسة من خلال واجهة One UI 3.1 البسيطة.

المعالج ثماني النواة مع Exynos لديه القدرة على أداء أسرع 7 نانومتر.

ستحصل على كاميرا رباعية مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

سيوفر سامسونج جالاكسي أم 62 الطاقة ببطارية Li-Po 7000 mAh.

التصميم والعرض في Samsung Galaxy M62

بأتي Samsung Galaxy M62 بشكل مربع بزوايا صغيرة مستديرة تختلف النظرة العامة لكل هاتف ذي علامة تجارية اختلافًا كبيرًا عن الهواتف العادية الأخرى، ويحتوي Samsung Galaxy M62 على شاشة بحجم 6.7 بوصة وهي أكبر بشكل عام من معظم الهواتف العادية، وتعرض شاشة Super AMOLED plus سطوعًا رائعًا يبلغ 420 شمعة مما يسهل ضبط سطوع الشاشة، لكن وكما تعلمون فإن هواتف Samsung أثقل قليلاً من الهواتف الأخرى ويبلغ وزن جالكسي M62 218 جرامًا، يقدم هاتف galaxy M62 مظهرًا جذابًا، حيث يبلغ سمكه 9.5 ملم على الشريط الجانبي، كما سوف يحصل على ثلاثة ألوان جذابة وهي: الأخضر الليزري، والرمادي الليزري، والأزرق الليزري.

الأداء والبرمجيات

قدمت Samsung جميع الميزات التي تجذب الانتباه على مر السنين، تم تصميم هاتف Samsung Galaxy M62 لتعدد المهام ولعب الألعاب، حيث يوفر أحدث نظام تشغيل أندرويد11 أداءً أكثر سلاسة مع واجهة مستخدم One UI 3.1، كما يوفر المعالج Octa-core 2.73 المزود بمجموعة شرائح 7nm – Exynos 9825 أداءً قويًا في الألعاب، بالإضافة إلى ذلك، يأتي مزودًا بوحدة رسومات mali-g76 MP 12 التي تتمتع بالقدرة على جذب انتباهك من خلال توفير رسوم متحركة رائعة، كما يحتوي على 8 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع متغير تخزين 128 غيغابايت أو يمكنك اختيار 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع تخزين 256 جيغابايت، فهو يوفر امكانية تنزيل التطبيقات والألعاب ومقاطع الفيديو المفضلة لديك دون نقص في مساحة التخزين، كما انه لديك الحرية في إضافة فتحة مخصصة لبطاقة SD.

الكاميرا

بالنسبة إلى Samsung Galaxy M62 هناك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل إذا كنت ترغب في توسيع الزاوية الخاصة بك حتى 123 درجة، إذا كنت ترغب في العثور على منظور مختلف للعالم وخاصة الطبيعة، تتوفر أيضًا كاميرا الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، كما يمكنك أيضًا استخدام كاميرا بدقة 5 ميجابكسل، كما تتيح لك الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل أيضًا تشويش الخلفية والتركيز بشكل أكبر على صور السيلفي، كما يمكنك التقاط مقاطع فيديو بدقة 4K من كلا الكاميرتين الجانبيتين بواسطة هاتف M62 ولكن ميزات استقرار الجيروسكوب EIS مفقودة، وتتوفر كلتا الكاميرتين خيار HDR.

البطارية

يحتوي الهاتف الذكي سامسونج جالاكسي أم 62 على بطارية Li-Po 7000 Mah، سوف تتلقى أكثر من 9 ساعات من وقت الشاشة، وإذا كنت بحاجة إلى الشحن، فهو مزود بشاحن سريع بقوة 25 واط يمكن أن يستغرق ساعتين لشحن البطارية بالكامل، يوجد خيار الشحن العكسي الذي يمكن أن يساعدك في شحن الهواتف الأخرى.

مميزات وعيوب Samsung Galaxy M62

الايجابيات

شاشة طويلة مع شاشة سوبر أموليد بلس.

شاشة عالية الدقة.

نظام تشغيل Android 11 متوافق مع One UI 3.1.

فتحة بطاقة micro SD مخصصة.

جودة صورة وفيديو ممتازة.

بطارية ضخمة بقوة 7000 مللي أمبير في الساعة.

يتوفر شحن سريع وعكسي بقوة 25 وات.

يمكنك لعب الألعاب المتطورة وتعدد المهام.

سعر لائق.

السلبيات

بدون أي حماية من زجاج الغوريلا.

بدون gyro-EIS للحصول على فيديو ثابت.

منفذ USB من النوع القديم C 2.0.

بصمة مثبتة على الجانب بدلاً من الشاشة.

لا يوجد شحن لاسلكي.

معدل التحديث 60 هرتز فقط.

خلاصة

Samsung Galaxy M62 هو هاتف رائع مع بعض الميزات الرائعة التي يمكن أن ينجذب إليها أي متحمس للهواتف الذكية، مع عامين من التحديثات الأمنية، تعد Samsung كيانًا قويًا في السوق العالمية والعربية، الشاشة والكاميرا والبطارية هي نقطة البيع الرئيسية، إنه هاتف ذكي رائع يمكنك اختياره ولكنك لن تحصل على دعم شبكة 5G، إذا كنت قد خططت بالفعل لشراء هاتف جديد، فلا يجب أن تفوتك هذه الفرصة، لا يوجد شيء يمكنه منافسة هاتف Samsung في هذا النطاق.