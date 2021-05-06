نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الشارقة الرياضية الجديد 2021 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الشارقة الرياضية الجديد 2021 على النايل سات يبحث عنه الكثيرون حيث أنها من القنوات القوية والأفضل على مستوى الساحة الرياضية ويتابعها عدد كبير من الجماهير العاشقة لكرة القدم للأندية المختلفة وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على كيفية ضبط تردد قناة الشارقة الرياضية.

تردد قناة الشارقة الرياضية الجديد 2021 على النايل سات

يمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11012.

الاستقطاب: V.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD& HD.

تردد أخر للقناة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: V.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة:SD& HD.

برامج قناة الشارقة الرياضية

تتميز قناة الشارقة الرياضية بتقديم مجموعة من البرامج المميزة الكروية، والتي يتابعها جمهور عريض من محبي الساحرة المستديرة، ومن أهم البرامج التي تعرض على القناة ما يلي:

برنامج بانوراما: وهو من البرامج التي تهتم بتقديم كل ما يخص كرة القدم.

برنامج الجولة: يقدم من الرياضة المحلية المتميزة.

برنامج مرمى الصحافة: يقوم بعرض الأخبار اليومية الصحفية الخاصة بالرياضة.

برنامج ملاعب الناشئة: هذا البرنامج يملك نسب مشاهدة عالية على القناة ويعد من أفضل البرامج الرياضية.

برنامج تحدي الصالات: ويتم تقديمه يوميًا وهو خاص بعرض كل ما يخص الألعاب المحلية التي تقام مثل كرة اليد والسلة.

برنامج تايم أوت.

برنامج رياضية امرأة.

برنامج الصحافة اليوم.

برنامج قدها بالأبيض.

برنامج أنستا سبورت.

برنامج ملاعبنا.

برنامج الخط الرياضي.

الدوريات الحصرية على قناة الشارقة الرياضية

هناك العديد من الدوريات والمباريات التي تبث على القناة والتي منها:

كأس رئيس دولة الإمارات.

دوري الخليج العربي.

كأس الخليج العربي الإماراتي.

دوري الدرجة الأولى الإماراتي.

دوري الرديف الإماراتي.

مباريات ودية أوروبية.

كأس العرب تحت 20 سنة.

دوري كرة الصالات الإماراتي.

الدوري الإسباني لكرة السلة.

بطولة الأندية الخليجية لكرة السلة.

دوري السلة الإماراتي.

أبرز معلقين القناة

تضم القناة مجموعة متميزة من المعلقين الرياضيين ومنهم:

راشد عبدالرحمن.

عادل اليتيم.

أحمد المزروعي.

أشرف سمارة ( معلق كرة السلة).

تطرقنا اليوم بحديثنا عن تردد قناة الشارقة الرياضية وذكرنا كل ما يخص القناة، ونود أن يكون نال إعجابكم.