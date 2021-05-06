سامسونج تبدأ مرحلة الإنتاج الضخم لهاتف ”Galaxy S21 FE” المنتظر في يوليو

حققت شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ نجاحا كبيرا بعد إطلاق هاتف Galaxy S20 FE العام الماضي، والدليل على ذلك تخطط العملاق الكوري لطرح خليفته المنتظر Galaxy S21 FE في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقا لما ذكره المسرب التقني الشهير روس يونغ، فإن هاتف Galaxy S21 FE سيدخل مرحلة الإنتاج الضخم في تموز/يوليو المقبل، كما يشاع أن تاريخ الإصدار الفعلي للهاتف المرتقب في شهر آب/أغسطس المقبل.

ومن المتوقع، أن يأتي هاتف Galaxy S21 FE بشاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

وسيتم تشغيل الهاتف المنتظر بواسطة معالج Exynos 2100 أو Snapdragon 888 حسب المنطقة، وأشارت الشائعات السابقة إلى أن الهاتف سيضم ذاكرة داخلية بسعة 128 غيغابايت أو 256 غيغابايت.

وسيحزم الهاتف بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير، وتعد هذه السعة في البطارية أكبر من البطارية المقدمة في هاتف Galaxy S21، إلا أنها أقل مما قدمت سامسونغ في هواتف Galaxy S21 Plus وGalaxy S21 Ultra.

ومن المتوقع أن يصل الهاتف بألوان الأبيض والرمادي والوردي والبنفسجي، رغم أن التقارير الجديدة تشير إلى وصول الجهاز المنتظر باللونين الأخضر والبنفسجي الفاتحين.