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عمر شويل - جدة تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2021 بعد تحديث إشارة البث قناة CN بالعربية خلال الفترة الأخيرة بعد توقف إشارة بث القناة لدي الجميع، في نفس الوقت الذي أعلنت فيه إدارة القناة عن بدء تعديلات جديدة خاصة بضبط تردد قناة CN بالعربية، الأمر الذي جعل الكثيرين يبحثون عن آلية استقبال إشارة بث القناة والتردد الجديد الذي تم الإعلان عنه من قبل الإدارة المختصة بالقناة، لهذا السبب سنوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة استقبال تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2021 على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2021 بعد تحديث إشارة البث CN بالعربية

تقدم قناة CN بالعربية برامج وفقرات متميزة جدا تهتم بنمو تفكير الأطفال وتعليمهم الكثير من العادات والتقاليد الجيدة، كما تقدم برامج تربوية تساعد على تنمية مهارات الاتصال عند الأطفال وكذلك مهارات التركيز بالإضافة إلى البرامج المسلية التي يقضي عليها الأطفال الساعات الطويلة نظرا للبرامج المتنوعة التي تعرض على شاشة القناة مثل قنوات طيور الجنة، لهذا يمكنكم تحديث التردد الجديد لقناة سي إن بالعربية عن طريق تسجيل التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات وذلك على النحو التالي:



القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 5/6.

التردد: 12226.

الجودة: HD.

تردد قناة CN Arabia

يمكنكم استقبال إشارة بث القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال تسجيل التردد الجديد في المكان المخصص له وكذلك معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ كالتالي:

القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

برامج قناة CN كرتون نتورك

تعد أبرز برامج القناة التي يتابعها الكثيرون في الوطن العربي هي برامج الأبطال الخارقون وفقرات باتمان Batman وكذلك الدببة الثلاثة وفتيات القوة ووقت المغامرة وبن تن، والعرض العادي بالإضافة إلى مسلسل ليفو هذا المسلسل الذي يتابعه الملايين، ليس هذا فقط بل تقوم القناة بعرض العديد من البرامج الأخري التي يتم أذاعتها على مدار 24 ساعة كل يوم، ويمكنكم من خلال الرابط التالي الاطلاع علي جميع ترددات قنوات الأطفال.

وصلنا معكم إلي ختام شرح ضبط تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2021 بعد تحديث إشارة البث CN بالعربية.