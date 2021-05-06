تحديث ببجي 1.3 PUBG MOBILE الجديد يتضمن حل جذري للظاهرة السوداء

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عمر شويل - جدة تحديث ببجي 1.3 PUBG MOBILE الجديد يتضمن العديد من الميزات الرائعة المكملة للتحديثات السابقة، فضلاً عن وضع حل جذري للظَاهرة السوداء التي تسببت في انسحاب العديد من اللاعبين خلال الفترة الماضية وغضب آخرين، حيث أصبح بإمكان الجميع الآن من تحميل هذا التحديث على هواتفهم الجوالة، لاسيما وأنه يتطلب فقط 640 ميجا بايت من مساحة التخزين على أجهزة Android، أما بالنسبة لهواتف الآيفون، فيَتطلب اصدار iOS 1.55، ولأول مرة بعد الانتهاء من الحصول عليه ستظهر شاشة على جزيرة الظهور لاختيار المهارات والإشارات التي تمنح اللاعب قدرة قوية وتعزيزات تساعده خلال مراحل المعركة المختلفة، بالإضافة لجهاز المسح الصوتي الذي يساعد على البحث عن الأعداء وتحديد مكان تواجدهم.

تحديث ببجي 1.3 PUBG MOBILE

أما عن أبرز الإضافات التي حملها تحديث ببجي الجديد، فتضمن توفير العناصر الإستراتيجية من جمع للعملات والعتاد والأسلحة المتنوعة، والرسم على جدار جرافيتي الموسيقى بعد إضافة خريطة كاراكين العتيدة بمساحتها الشاسعة وتضاريسها الصعبة، والحصول على منطقة التدمير للمباني كليًا وتحويلها إلى أكوام من الأطلال، وكذلك ميزة اختراق الرصاصات للجدران الرقيقة أو المثقوبة، كذلك رمي القنابل اللاصقة اليدوية الجديدة سريعة الاحتراق، والتي يُمكنها تدمير الجدران، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم إزالة خريطة فيكندي مؤقتًا من الوضع الكلاسيكي لتحسين الخريطة للوضع الجديد، كما يمكن العثورعلى الطائرات الشراعية في إرانغل وميرامار، مع العلم أنها تتسع لشخصين وتتكون من مقعد أمامي للطيار ومقعد خلفي يمكن للراكب إطلاق النار منه.

التحسينات التي تضمنتها بيئة اللعبة

أما عن أبرز وأهم التحديثات التي تضمنتها بيئة ببجي، فتتمثل في:

تحسين منطق عرض التضاريس في المعركة للأجهزة الضعيفة.

تحسين مجموعة الأغراض التي تحجب التضاريس في المعركة للأجهزة الضعيفة.

تحسين الشكل العام لتحديث واجهة المستخدم في المعركة.

تحسين محو الموارد المحلية التي لا يتم استخدامها لتوفير المساحة.

حل جذري لأزمة الهاكرز

كما تضمن التحديث الجديد من بوبجي، وضع حل جذري للظاهرة السوداء أو ما تعرف بظاهرة الهاكرز التي تقوم على سرقة حسابات اللاعبين، والتي تسببت في انسحاب الكبير من اللاعبين، كذلك تم تقليل التباطؤ الذي يحدث بعد قفز اللاعب من الطائرة، بالإضافة إلى إصلاح مشكلة محو مورد تم تنزيل نصفه من قبل وإصلاح ميل الكاميرا.