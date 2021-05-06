نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرحعة الهاتف الذكي Motorola Moto G60، سعره ومواصفاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة Moto G60 هو أحدث هاتف متوسط ​​السعر من Motorola ميسور يبلغ حوالي 900 ريال سعودي، ويشتمل على كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، وشاشة عرض 120 هرتر، ومجموعة شرائح Snapdragon 732G، وبطارية كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة، وبالطبع برنامج Android 11، هذه مجموعة سخية من المواصفات، لذلك قمت باستخدام الجهاز سابقا وبناءً على تجربتي، سوف أقدم لكم هذه المراجعة لـ Moto G60 عبر موقع ” ثقفني” وسوف سنتعرف على مدى جودة الطراز الجديد من موتورولا.

الهاتف الذكي Moto G60 محتويات الصندوق

الهاتف

الشاحن

كابل USB-C

دبوس قاذف SIM

الشروع في العمل والدليل القانوني

أهم المواصفات الخاصة بالهاتف الذكي Motorola Moto G60

التصميم والعرض

من بين مواصفات Moto G60 أن طوله يبلغ 166.13 ملم وعرضه 76.08 ملم وسمكه 9.89 ملم ويزن 225 جرامًا، كما يحتوي على لوحة LCD، تمتد قطريًا 6.78 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتعد إعادة إنتاج ألوان HDR10 (فقط على YouTube) ومستويات التباين جيدة جدًا لاستهلاك الوسائط أيضًا، وتحافظ الألوان على التكافؤ مع الأشكال الطبيعية، وعلى الرغم من أنه حتى مع شهادة L1 DRM، لم يتم تشغيل محتوى 1080 بكسل على Prime Video، أما بالنسبة للأجهزة الطرفية، فإنك تحصل على جميع الأزرار (بما في ذلك مشغل مساعد Google) على اليمين مع اليسار، واليسار فقط لفتحة SIM، يكون مقبس سماعة الرأس وأول الميكروفونات المزدوجة في الأعلى بينما يحتوي الجزء السفلي على ميكروفون آخر ومنفذ USB-C وفتحة مكبر صوت.

الإتصال والاجهزة الداخلية

خيارات الاتصال جيدة حيث يوفر G60 شبكة WiFi مزدوجة النطاق و Bluetooth 5.0 و Dual SIM VoLTE وVoWiFi وGPS وNFC، وقامت موتورولا بتسليح الهاتف بمجموعة شرائح 8nm Snapdragon 732G التي تجمع اثنين من نوى Kryo 470 عالية الأداء وستة نوى Kryo 470 Silver كفاءة، حيث تصل سرعتها إلى 2.3 جيجا هرتز وهو أسرع من Snapdragon 730G، كما يشتمل الهاتف الذكي على محسن الرسومات Adreno 618 GPU.

الكاميرا

يقود مستشعر Samsung ISOCELL HM2 108MP إعداد الكاميرا الخلفية، وتعمل هذه الكاميرا الرئيسية على ضبط لقطات بدقة 12 ميجابكسل، تأتي مع عدسة 1 / 1.52 وفتحة f / 1.9 وبيكسل بحجم 0.7 ميكرومتر وقدرة التركيز التلقائي PDAF، وتشتمل بقية المجموعة الثلاثية على أداة نهائية فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل مع 118 درجة (f / 2.2) FoV ووحدة عمق 2 ميجابكسل (f / 2.4)، مع عدم وجود أداة تصوير ماكرو مخصصة، ويتميز الهاتف بكاميرا بدقة 32 ميجابكسل والتي يتم ضبطها افتراضيًا على صور بدقة 8 ميجابكسل من الأمام والخلف، يمكنك التقاط صور عالية الدقة كاملة، يحزم تطبيق الكاميرا ميزات عديدة مثل تحسين اللقطة، التقاط الابتسامة التلقائي، صورة شخصية لفتة، تكوين ذكي، HDR، مؤقت، صور نشطة، وضع احترافي، وضع عمودي، انقطاع، ماكرو، لون موضعي، سينما، بانوراما، مرشح مباشر، تكبير عالي الدقة، إخراج صور RAW، أفضل لقطة، تكامل Google Lens.

وأخيرًا بخصوص الفيديو يمكن تسجيل ما يصل إلى 4K30 إطارًا في الثانية من الأمام والخلف، ويوجد تثبيت EIS على الطرف الخلفي مع ultrawide، تنخفض الدقة إلى FHD بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

مميزات وعيوب Moto G60

المميزات

برنامج Android الخالي من Bloat الخالية من الإعلانات

عمر بطارية طويل

شاشة كبيرة 120 هرتز

أداء كفئ

صوت لائق

العيوب