نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت on time sports hd1 الناقلة اليوم 2021/05/06 مباراة الأهلي والاتحاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت on time sports hd 1، الناقلة مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري الليلة من ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 20 من مباريات الدوري المصري، حيث يرغب عشاق الكرة المصرية في معرفة التردد الجديد لمشاهدة المباراة، والتي ستقام في نفس توقيت مباراة الزمالك وسموحه المنقولة على على قناة on time sports hd 2، لذا سنقدم لكم التردد على القمر الصناعي المصري نايل سات، ليتمكن المحبين للمارد الأحمر وزعيم الثغر في ضبط القناة ومتابعة اللقاء الهام الليلة في سهرة رمضانية، متوقع أن تكون مثيرة خاصة من قبل الأهلي الذي خسر اللقاء السابق من غزل المحلة ويرغب في الفوز الليلة.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

باقة أون تايم سبورت تنقل جميع مباريات الدوري الممتاز المصري بصورة حصرية، ومسابقة الدوري هي المسابقة الرئيسية والأقوى في مصر تتكون من 20 فريق يتنافسون بنظام الذهاب والعودة، كل فريق يلعب 38 مباراة في الموسم والفريق الأكثر حصولاً على النقاط هو من يتوج باللقب، ويعتبر المارد الأحمر هو أكبر فرق الدوري حصولاً على اللقب برصيد 42 مرة يليه الزمالك برصيد 12 مرة، انطلقت أول نسخة من البطولة عام 1948 ميلادي.

ترتيب جدول الدوري قبل مباريات الليلة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 19 12 5 2 15 12:33 21 41 2 الأهلي 17 11 4 2 17 12:32 20 37 3 المصري البورسعيدي 20 8 8 4 14 17:26 9 32 4 بيراميدز 19 7 10 2 15 18:26 8 31 5 الاتحاد السكندري 19 8 5 6 15 24:24 0 29 6 سموحة 19 5 13 1 15 20:28 8 28 7 إنبي 19 7 6 6 15 21:22 1 27 8 سيراميكا كليوباترا 20 6 9 5 14 22:24 2 27 9 غزل المحلة 19 6 9 4 15 18:17 -1 27 10 مصر المقاصة 19 7 5 7 15 25:19 -6 26 11 الجونة 20 6 7 7 14 25:23 -2 25 12 طلائع الجيش 20 6 5 9 14 22:26 4 23 13 الإسماعيلي 20 4 8 8 14 26:21 -5 20 14 المقاولون العرب 20 5 5 10 14 28:21 -7 20 15 أسوان 19 5 5 9 15 27:13 -14 20 16 البنك الأهلي 20 3 9 8 14 26:19 -7 18 17 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 18 الانتاج الحربي 20 2 6 12 14 37:14 -23 12

مواعيد مباريات الليلة على قنوات أون تايم