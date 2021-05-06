نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORTS HD 2 الناقلة مباراة الزمالك وسموحه في الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت، من أهم كلمات البحث عبر محرك البحث الرئيسي جوجل اليوم، لنقلها 3 مباريات هامة في الدوري الممتاز المصري الأهلي ضد الاتحاد، الزمالك وسموحه السكندري، بيراميدز ضد وادي دجلة، لذا من المؤكد أن تردد القناة سيكون محل بحث مكثف من مشجعي وأنصار فرسان الدوري الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني سنقدم لكم أحدث تردد للقنوات الناقلة المباريات الليلة، ونتمنى مشاهدة ممتعة للمباريات التي ستنطلق في توقيت واحد الليلة وهو الساعة 21.30 بتوقيت مدينة القاهرة، يسبق اللقاءات أستوديو تحليلي لتغطية كل جوانب اللقاءات الهامة الليلة، وفيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت 2021.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021

قنوات أون تايم سبورت تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة في داخل مصر وخارج مصر، خاصة من المصريين المنتشرين في المنطقة العربية وفي أوروبا وأمريكا والذي يقدر عددهم أكثر من 10 مليون مصري يعيشون خارج مصر، متعلقون بمصر بقلوبهم ومتابعين لكل الأحداث التي تجرى في مصر، وكرة القدم في قلب الأحداث التي يحرصون على متابعتها لمشاهدة الفرق التي يشجعونها، لذا في مثل هذه المباريات القوية يتم البحث عن تردد القنوات وهو ما سنقدمه لقرائنا داخل هذا المقال.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 19 12 5 2 15 12:33 21 41 2 الأهلي 17 11 4 2 17 12:32 20 37 3 المصري البورسعيدي 20 8 8 4 14 17:26 9 32 4 بيراميدز 19 7 10 2 15 18:26 8 31 5 الاتحاد السكندري 19 8 5 6 15 24:24 0 29 6 سموحة 19 5 13 1 15 20:28 8 28 7 إنبي 19 7 6 6 15 21:22 1 27 8 سيراميكا كليوباترا 20 6 9 5 14 22:24 2 27 9 غزل المحلة 19 6 9 4 15 18:17 -1 27 10 مصر المقاصة 19 7 5 7 15 25:19 -6 26 11 الجونة 20 6 7 7 14 25:23 -2 25 12 طلائع الجيش 20 6 5 9 14 22:26 4 23 13 الإسماعيلي 20 4 8 8 14 26:21 -5 20 14 المقاولون العرب 20 5 5 10 14 28:21 -7 20 15 أسوان 19 5 5 9 15 27:13 -14 20 16 البنك الأهلي 20 3 9 8 14 26:19 -7 18 17 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 18 الانتاج الحربي 20 2 6 12 14 37:14 -23 12

تردد قناة أون تايم سبورت HD