نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف Mi 11 lite المميزات والحجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة شاومي خلال مؤتمر Xiaomi Mega Launch عن العديد من الهواتف ومنها هاتف Mi 11 lite والذي يتوفر بنسختين أحدهما مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G والأخرى تدعم شبكات الجيل الرابع 4G فقط ، وفيما يلي نستعرض مواصفات هاتف Mi 11 lite 4G الذي يأتي بمعالج من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 732G ، مع شاشة AMOLED بتردد يصل إلى 90 هرتز .

مواصفات هاتف Mi 11 lite :

‌يتوفر الهاتف بخامات من الزجاج مع إطار من البلاستيك .‌

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة شاومي MIUI 12 .‌

يدعم الهاتف خاصية NFC ، مع وجود مستشعر IR BLASTER الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية .‌‌

يمكن تركيب شريحتي إتصال 4G أو شريحة واحدة وكارت ميموري لزيادة سعة التخزين .‌

شاشة الهاتف 6.55 إنش من نوع Amoled بجودة FHD+ وبدقة بكسلات 2400×1080 بكثافة 402 بكسل لكل إنش .‌

تحتل الشاشة نسبة 85.3% من جسم الهاتف ، مع أبعاد عرض 20:9 لعرض محتوى أكبر علي الشاشة ، تأتي الشاشة بتردد يصل إلى 90 هرتز مع دعم 10Bit color و HDR10 .‌

الشاشة محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 .‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm snapdragon 732G بدقة تصنيع 8 نانو متر ، مع وجود معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 618 .‌

الكاميرا الأمامية تأتي بفتحة عدسة F/2.5 مع مستشعر من سوني وهو IMX471 وتتوفر بدقة 16 ميجا بكسل .‌

تدعم الكاميرا الأمامية HDR و Panorama ، كما يمكن خلالها تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بمعدل 30 إطار لكل ثانية أو بجودة 720 بمعدل التقاط 120 إطار لكل ثانية .‌

الكاميرا الخلفية ثلاثية : الأولي والأساسية 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 بمستشعر Samsung GW3 ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بفتحة عدسة F/2.2 مع دقة 8 ميجا بكسل ومستشعر IMX355 ، الثالثة والأخيرة خاصة بالتصوير الماكرو فتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 5 ميجا بكسل .‌

يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية ، أو التصوير بجودة FHD بدقة 1080 بمعدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية .‌

يمكن تصوير فيديوهات Slow Motion بدقة 1080 وجودة FHD بمعدل التقاط 120 إطار لكل ثانية .‌

بطارية الهاتف 4250 مللي أمبير من نوع lithium polymer ، مع دعم الشحن السريع بقدرة 33 وات عن طريق مدخل شحن USB C 2.0 ودعم خاصية OTG.‌

سماعات الهاتف ستيريو تعطي تجربة صوتية ممتازة.‌

بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، كما يمكن فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة Face ID. ‌‌

يتوفر الهاتف بثلاث ألوان الأسود والأزرق والزهري .

سعر الهاتف :

4999 جنية مصري لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ( 319 دولار )

5299 جنية مصري لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ( 338 دولار ) .

بدايةً من الأربعاء 5 مايو يمكن حجز هاتف Mi 11 Lite بمقدم حجز 500 جنية مع هدية قيّمة Mi True Wireless Earbuds Basic 2 حتى نفاذ الكمية.