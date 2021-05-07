نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هواوي نوفا 8 5 جي ومعرفه اهم مميزاته ومواصفاته بالتفصيل وسعره في المقال التالي

عمر شويل - جدة هواوي نوفا 8 من اهم الهواتف التي تم اصدراها حديثا وخصوصا من شركه هواوي والتي أعلنت عنه الشركة عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم الإعلان أيضا عن الهواتف الحديثة مثل آوبو آية 94 الجديد ومعرفه اهم مواصفاته بالتفصيل و هاتف شاومي أم أي 11 لايت الجديد ومعرفه سعره الحديث، والآن سوف نقوم بتوضيح مواصفات ومميزات الهاتف بالتفصيل ومعرفه سعره من خلال المقالة الأتية:

مواصفات هواوي نوفا 8

والآن سوف نعرض لكم مميزات ومواصفات الهاتف من خلال الأتي:

أبعاد الهاتف 160.12×74.1×7.64 ملي وبوزن 169 جرام.

الهاتف يدعم تركيب شريحتين من نوع نانو حتي الجيل الخامس.

الهاتف مصنوع من الزجاج مع فريم ألومنيوم.

شاشه الهاتف من نوع oled والتي تأتي بمساحه 6.57 انش وبجوده 1080×2340 بكسل وتدعم كثافه بكسلات تصل إلي 392 بكسل وأبعاد عرض 19.5:9 لعرض محتوي افضل.

سعه الهاتف تأتي بإصدارين وهم:

الإصدار الأول 128 جيجا مع 8 جيجا رام. الإصدار الثاني 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

الهاتف يدعم معالج من نوع kirin 985 بتكنولوجيا 7 نانو مع معالج رسومي اخر من نوع mali-g77.

الكاميرا الخلفية تأتي بأربع كاميرات تتميز فيها الأولي بدقه 64 بكسل والثاني بدقه 8 بكسل والثالثة بدقه 2 بكسل والخاصة بالعزل والرابعة بدقه 2 بكسل للتصوير لماكرو بالإضافة دعمها فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقه 32 بكسل.

الهاتف يدعم بصمه اصبع اسفل الشاشة وبصمه وجه.

الهاتف يدعم بطاريه بسعة 3800 ملي أمبير وشاحن سريع بقوه 66 وآت.

ألوان الهاتف اللون الأسود و اللون الأبيض و اللون الأزرق و اللون الأخضر.

محتويات هاتف هواوي

كما تم الإعلان عن محتويات الهاتف والتي سوف نعرضها عليكم:

الهاتف وموضوع عليه لصقه بشكل مسبق.

راس الشاحن وهي بقوه 66 وآت.

سلك يو أس بي و جراب لظهر الهاتف.

دبوس معدني وكتيب التعليمات والضمان.

سماعه أذن ووصله تحويل الكابل.

عيوب هواوي نوفا 8

كما وجدت بعض العيوب البسيطة في الهاتف وهي:

الهاتف لا يدعم خدمات جوجل بشكل رسمي.

الهاتف غير مقاوم للماء ولا مكان كارت ميموري.

لا يدعم مدخل لسماعه الأذن.

سعر هواوي نوفا 8

تم الإعلان عن السعر المتوقع نزول الهاتف به وهو 8500 جنيه للنسخه 256 جيجا.