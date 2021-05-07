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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ميكي كيدز 2021 للأطفال لمتابعة أحدث أفلام الكرتون في عيد الفطر المبارك في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة ميكي كيدز 2021 الجديد تحديث شهر مايو من أبرز الترددات التي يتساءل عنها الآباء والأمهات، بالأخص مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وبالتزامن مع انتشار عدوى والوباء المستجد، حيث من المرجح أن تكون اجازة عيد الفطر في المنازل دون الخروج للمتنزهات والحدائق والشواطئ التي تم غلقها بشكل كامل في الكثير من الدول العربية ولاسيما مصر في تلك الفترة، ولهذا يبحث أرباب الأسر عن السبل الأفضل لتحقيق أفضل سعادة ممكنة لأطفالهم في عيد الفطر المبارك، ومن بين أهم تلك الطرق تشغيل لهم واحدة من أفضل قنوات الأطفال التي تقدم في عيد الفطر المبارك كل ما يحبون من محتويات رائعة وأفلام كرتون مميزة وحديثة يستمتعون بها، ومن بين أهم تلك القنوات نجد أن قناة ميكي كيدز قد حققت كافة المعايير المختلفة لإسعاد الأطفال دومًا وتحقيق لهم المزيد من المتعة في أيام عيد الفطر المبارك، في السياق التالي نسرد لكم كافة تفاصيل كيفية تثبيت وتنزيل تحديث تردد قناة ميكي كيدز 2021 للأطفال لمتابعة أقوى وأحدث أفلام الكرتون في عيد الفطر المبارك.
أفلام قناة ميكي كيدز في عيد الفطر المبارك
حرصت قناة ميكي كيدز منذ بداية بثها واطلاقها في عام 2012 وحتى الآن على تقديم أفضل وأحدث الأفلام الأنيميشن وأفلام الكرتون المميزة المحببة للطفل المصري والطفل العربي في كل مكان، كما أنها تتميز بعرض الأفلام سواء كانت مترجمة للعربية أو مدبلجة باللغة العربية أو اللهجة المصرية.
أحب الأطفال محتويات قناة ميكي كيدز المتنوعة، بسبب ما تقدمه القناة من محتويات مختلفة ورائعة تجعل الطفل لا يمل من مشاهدة المزيد والمزيد على شاشتها، ويتم بث كافة محتويات القناة تحت شعار بتفرج على ميكي.
كما تقدم القناة باقة من أفضل أفلام الكرتون، المختلفة، ومن المتوقع أن تعرض المزيد من الأفلام الحصرية والتي تعتبر مفاجأة للأطفال في أيام عيد الفطر المبارك، ومن أبرز الأفلام التي تقدمها القناة:
- Frozen II
- Soul
- 4 Toy Story
- Onward
- حورية البحر اريل.
- Lion king
- الجميلة والوحش.
- Aladdin
- مولان.
- الجميلة النائمة شفق.
- سندريلا.
- رابونزل ذات الشعر الطويل.
تردد قناة ميكي كيدز
كما سهّلت إدارة قناة ميكي كيدز متعة المشاهدة بإطلاقها لترددها الجديد بإشارة قوية وجودة عالية عبر القمر الصناعي النايل سات، حيث يمكن لجميع الآباء والأمهات تنزيل وتثبيت قناة ميكي كيدز عبر ضبط جهاز الاستقبال باستخدام البيانات التالية للتردد:
- القمر الصناعي نايل سات.
- التردد الشبكي للقناة هو 11526
- الاستقطاب أفقي H
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 7/8
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة ميكي كيدز 2021 للأطفال لمتابعة أحدث أفلام الكرتون في عيد الفطر المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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