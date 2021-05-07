نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Mi 11 Ultra مراجعة شاملة للهاتف الذكي من Xiaomi سعره ومواصفاته، مميزاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة Mi 11 Ultra أول هاتف ذكي رائد من Xiaomi على الإطلاق، تمامًا مثل OnePlus وVivo، أصبحت شركة شاومي أيضًا تهتم كثيرا بالكاميرا على هواتفها الذكية، يحتوي Mi 11 Ultra على أكبر مستشعر كاميرا في العالم على أي هاتف ذكي مصحوبًا بجهاز استشعار آخر عالي الدقة يمكن القول إنه هاتف ذكي رائد يوفر ميزات عالية الجودة، أطلقت Xiaomi هاتف Mi 11 Ultra بذاكرة وصول عشوائي واحدة بسعة 12 جيجا بايت ومتغير تخزين 256 جيجا بايت، ولكن المثير للاهتمام لم تعلن عن توفر الهاتف، ومع ذلك فهو جيد مثل أي هاتف ذكي آخر يعمل بنظام Android، حان الوقت الآن لمعرفة مواصفات الهاتف الذكي مي 11 الترا.

مراجعة Xiaomi Mi 11 Ultra

تم تضمين طبقة الأجهزة لأسرع شرائح Snapdragon 888 في هذا الهاتف. أما بالنسبة للشاشة، فستحصل على شاشة AMOLED مقاس 6.81 بوصة تقدم Dolby Vision بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يقدم Xiaomi Mi 11 Ultra الكاميرا من الجيل الثاني كعدسة أساسية، مما يوفر عدسة واسعة للغاية ومناظرة. ستحصل على ميزات رائعة من أحدث واجهة MIUI 12.5 UI القائمة على Android 11. مزود ببطارية 5000 مللي أمبير تتضمن شاحنًا لاسلكيًا وسريعًا بقوة 67 وات.

التصميم والعرض

تحتوي السلسلة بأكملها على نفس التصميم، باستثناء أن Xiaomi Mi 11 Ultra بها أجزاء مختلفة، تتميز بوحدة كاميرا جديدة ومثيرة للإعجاب نسبيًا مع شاشة AMOLED 294 × 126 صغيرة مقاس 1.1 بوصة بجوار لوحة الكاميرا، بالإضافة إلى ذلك ستحصل على تصميم تخطيطي من السيراميك يمنحك شعوراً بالفخامة المطلقة بجانب الهيكل المعدني، يمكن اختيارك اما اللون الأبيض أوالأسود التي توفر بلا شك مظهرًا احترافيًا، الانطباع الأول عن الشاشة الصغيرة مثير للدهشة أيضًا، سوف تحصل أيضا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الشاشة، يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED مقاس 6.81 بوصة 1440 × 3200 بكسل بدون إطار بمجموعة ميزاتها الضخمة أثناء انتقالك إلى الشاشة الأمامية، بما في ذلك معدل تحديث 120 هرتز، وتباين HDR 10+، وسطوع 1700 شمعة (ذروة)، و Dolby Vision مع مليار لون وتشبع على الشاشة، كما سوف تتلقى طلاء Corning Gorilla Glass Victus في الأعلى.

الذاكرة والاجهزة الداخلية للهاتف الذكي Mi 11 Ultra

لاعجب أن الهاتف الذكي Xiaomi Mi 11 Ultra هو جهاز رائد، يحتوي على مجموعة شرائح Snapdragon 888، فالشاشة سريعة الاستجابة 120 هرتز وجانب الأداء الذي يتعامل بدقة مع نوى المعالجة، لذا العب ألعابًا مثل PUBG و Call of Duty دون تأخير أو مشاكل في اختبار الاتصال، ويوفر تخصيص MIUI 12.5 أفضل تجربة مستخدم بين يديك، ويمكنك ضبط الأشياء وفقًا لتفضيلاتك واختيارك في نظام Android 11 البيئي، كذلك يوفر Mi 11 Ultra تأثيرًا بصريًا لائقًا لا يسمح لك أبدًا بالملل، وهناك نوعان من خيارات التخزين الأساسية ومتغير متفوق، بينما تتبع جميعها مزيجًا من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 RAM وتخزين UFS 3.1، تتوفر مساحة التخزين 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت و 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما تم تكوين 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي في 512 جيجا بايت، كما انه لا توجد فتحة تخزين ثانوية.

الكاميرا

كل شيء في قسم الكاميرا في Xiaomi Mi 11 Ultra كبير ويبدو مغريًا، المواصفات جيدة بما يكفي للتغلب على أي كاميرا جهاز رائد، يبدأ كل شيء باستخدام مستشعر Samsung G2 50MP باعتباره الأداة الأساسية، هناك عدسة محيطية بدقة 48 ميجابكسل توفر تقريبًا بصريًا يصل إلى 5x يمكنها التكبير رقميًا حتى 120x، ستلاحظ أيضًا أن مستشعرًا واسعًا للغاية بدقة 48 ميجابكسل يصل مع نفس مستشعر IMX586 مثل تقريب المنظار، وجميع أجهزة الاستشعار الثلاثة كبيرة جدًا، وتدعم المستشعرات الثلاثة الوضع الليلي وتسجيل الفيديو بدقة 8K باستخدام OIS، ويحصل هاتف شاومي مي 11 الترا على كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل، وعلى برنامج AI وميزات مماثلة لتلك الموجودة في المستشعر الرئيسي، باستثناء أنه يمكنك فقط تسجيل فيديو يصل إلى 1080 بكسل مع تثبيت gyro-EIS، والشاشة المصغرة الموجودة في الكاميرا الخلفية هي المنقذ عند التقاط صور سيلفي منها.

البطارية وغيرها

في قسم البطارية، بطارية 5000 مللي أمبير قادرة على توفير أكثر من 6 ساعات من وقت الشاشة، سواء لممارسة الألعاب أو مشاهدة المسلسلات، لن تواجه أي مشاكل في وقت الشاشة، وستتسبب خلية الأنود السيليكوني في شحن البطارية بسرعة، من ناحية أخرى يأتي هاتف Xiaomi Mi 11 Ultra مزودًا بمنفذ نوع C 2.0 يوفر خدماته جنبًا إلى جنب مع كتلة الشحن السريع 67 واط، يمكنك أيضًا استخدام الشاحن اللاسلكي 67 واط لتشغيل البطارية7، بينما يأتي معه الشحن العكسي 10 وات، أما بخصوص تكنولوجيا الصوت فقد تم ضبطها بواسطة Harman Kardon على مكبرات الصوت الاستريو.

سعر الهاتف الذكي Xiaomi Mi 11 Ultra، مع ذاكرة الوصول العشوائي الأولية بسعة 8 جيجابايت مع متغيرات 256 جيجابايت بالقرب من 1400 دولار أمريكي.

مميزات وعيوب Xiaomi Mi 11 Ultra

مميزاته

لوحة عرض رائعة من نوع AMOLED.

تكوين نابض بالحياة يبلغ 1 مليار لون.

تجربة أداء رائعة.

العب أحدث الألعاب بمعدل تحديث 120 هرتز.

شهادة IP 68 لمقاومة الغبار / الماء.

حماية زجاج الغوريلا فيكتوس.

جهاز جاهز لشبكة 5G.

تقنية كاميرا ممتازة.

تسجيل فيديو بدقة 8K باستخدام نظام EIS الجيروسكوبي.

جودة صوت رائعة.

شحن سريع 67 وات ودعم الشحن اللاسلكي.

أحدث نظام تشغيل Android مدعوم بواجهة MIUI 12.5.

شاشة صغيرة متوفرة على لوحة الكاميرا الخلفية لصورة سيلفي.

عيوبه

مشاكل Bloatware.

لا يوجد تخزين ثانوي.

ثقيل قليلا.

استخدم منفذ USB Type-C 2.0 القديم.

يمكن لكاميرا الصور الشخصية تسجيل دقة تصل إلى 1080 بكسل كحد أقصى.

خلاصة

نشعر بطبيعة الحال بقوة الهاتف الذكي Xiaomi Mi 11 Ultra، فلا توجد فرصة لأن تصاب بخيبة أمل من ميزات ومواصفات هذا الهاتف الرائد، لا شك في أن العثور على منافس مناسب لهذا الهاتف غير ممكن في الوقت الحالي في السوق الحالية.