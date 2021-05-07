يعتبر شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE UC من الأمور التي يهتم بها لاعبين ببجي حيث يوجد العديد من الموقع الشرعية التي يمكن من خلالها شحن الشدات بسهولة من مختلف البلدان وبالأخص الوطن العربي، فمن المعروف أن الموقع الرسمي لشحن هو موقع midasbuy والذي يعرفه الجميع فهو موقع شحن شدات ببجي موبايل موثوق فيه بنسبة 100% لأنه الموقع الرسمي للعبة، كما أن الكثير لا يعلم أن موقع mtcgame يقدم خدمة شراء وشحن شدات ببجي كما يقدم أيضا شحن جواهر فري فاير بكل أمان وبأسعار مناسبة جدا كما يمكن الشحن بعملات مختلفة سواء الجنية المصري أو الريال السعودي أو الدولار الأمريكي، ويمكن أيضا الشحن من خلال بطاقات الفيزا أو ماستر كارد البنكية أو أحدي منافذ الدفع الشرعية المختلفة في جميع البلاد كالمغرب والجزائر ودولة الإمارات وتركيا بكل سهولة، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني خطوات وطريقة شراء وشحن شدات ببجي موبايل عن طريق ID من الموقع الرسمية.

شحن شدات ببجي موبايل عن طريق ID عبر موقع mtcgame PUBG UC

يقدم الموقع خدمة شراء شدات ببجي PUBG UC وكذلك شراء وشحن جواهر فري فاير بكل أمان وسهولة كما يدعم الكثير من طرق الدفع المختلفة فكل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية لكي تتمكن مش شراء شدات ببجي موبايل بأرخص الأسعار والحصول على كود شحن شدات ببجي مع العلم أن الموقع يقدم شدات ببجي مجانا مع كل عملية شراء، ومع العلم أن عملية شحن شدات ببجي تنقسم إلى خطوتين الأولى شراء شدات ببجي من منافذ الشراء المختلفة كموقع mtcgame والحصول على كود الشحن، الخطوة الثانية استخدام هذا الكود لشحن شدات ببجي موبايل عبر الموقع الرسمي للشحن وهو midasbuy.

قم بالدخول على رابط موقع mtcgame، ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق إنشاء حساب جديد أو عن طريق حساب الفيسبوك الخاص بك واختيار البلد والعملة. في حالة أن الفيزا دولية يفضل اختيار العملة بالدولار أما إذا كانت محلية أختر عملة بلدك. ستجد العديد من الألعاب مثل Free Fire و PUBG إختيار لعبة ببجي موبايل والنقر على كلمة ( شراء ). سوف ينتقل بك الموقع إلى صفحة جديد بها العديد من باقات شحن شدات ببجي بأسعار مختلفة ورخيصة أختر عدد الشدات المراد شحنها. قم باختيار طريقة الدفع وسوف يرسل لك الموقع كود تفعيل على البريد الإلكتروني الخاص بك للتفعيل. بعد إتمام عملية الشراء اذهب الى إعدادت حسابك الشخصي على الموقع واختر المنتجات المشتراة لتجد تأكيد الشراء وستجد كود الشحن، وبهذا تنتهي الخطوة الأولى.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE UC

بعد الحصول على كود شحن الشدات نقوم بإتباع الخطوات البسيطة التالية:

يتم الانتقال إلى موقع شحن شدات ببجي موبايل midasbuy وهو موقع الرسمي للشحن. يتم التسجيل على الموقع بواسطة البريد الإلكتروني لإنشاء حساب. ثم ننتقل إلى صفحة شحن شدات ببجي. نقوم بكتابة معرف الحساب الخاص بك وهو رقم ID داخل اللعبة. نقوم بكتابة كود الشحن الذي حصلنا عليه عند عملية الشراء في المرحلة الأولى ويتم الضغط على كلمة OK، وبهذا يتم شحن شدات ببجي موبايل بطريقة رسمية.

فيديو شرح شحن شدات ببجي موبايل بأرخص الأسعار