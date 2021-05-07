نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجعة شاملة للاب توب لينوفو Lenovo IdeaPad Gaming 3 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت شركة لينوفو Lenovo الصينية والمتخصصة في صناعة اللاب توبات والأجهزة الذكية لابتوب الألعاب الجديد Lenovo IdeaPad Gaming 3 بمواصفات مميزة حيث يمكن لهذا الوحش الصغير تشغيل معظم الألعاب الحديثة بسهولة عالية وبمعدل إطارات مرضي لجميع المستخدمين والأهم من ذلك أنه يحتوي على لوحة تتبع Windows Precision سريعة الاستجابة ولوحة مفاتيح مزودة بإضاءة جذابة جنبًا إلى جنب مع أجزاء داخلية وهارد وير متقدم وقادر على القيام بمعظم المهام التي قد تواجهه بسهولة عالية!

في هذا المقال سنقدم لك مراجعة شاملة عن لاب توب لينوفو Lenovo IdeaPad Gaming 3 لذلك إذا كنت ترغب بشرائه، يجدر بك قراءة هذا المقال قبل القيام بعملية الشراء! هيا بنا نبدأ!

تم تزويد لاب توب لينوفو Lenovo IdeaPad Gaming 3 بأحدث القطع والأجزاء الداخلية من شركتي Intel و Nvidia وAMD مع نظام تبريد مميز يتيح لك إمكانية القيام بالمهام الكثيفة وتشغيل الألعاب الحديثة وتعدد المهام مع الحفاظ على درجة حرارة اللاب توب منخفضة وبهدوء تام!

ووفقًا لمواصفات لاب توب Lenovo IdeaPad Gaming 3 وجدنا أنه أفضل استثمار لأموالك بين جميع أجهزة اللابتوب المنافسة ضمن نفس الفئة السعرية! لذلك يعتبر الخيار الأفضل لهوة الألعاب وللذين يبحثون عن لابتوب مخصص للألعاب بسعر منافس وصديق للميزانية!

سنتعرف سويًا على مواصفات اللابتوب الجديد من لينوفو Lenovo IdeaPad Gaming 3 بالتفصيل! لذا تابع القراءة حتى النهاية!

شاشة اللابتوب والأداء الرسومي:

الجزء الذي يمكنك المراهنة عليه في لابتوب لينوفو الجديد Lenovo IdeaPad Gaming 3 هو بطاقة الرسومات (كرت الشاشة) فقد تم تزويد اللابتوب بكرت شاشة متقدم NVIDIA GeForce GTX 1650 بسعة 4 جيحا بايت، حسنًا، لا يمكن القول إن كرت الشاشة هذا هو الأحدث على الإطلاق إلا أنه يفي بالغرض وقادر على تشغيل معظم الألعاب الحديثة بسهولة عالية ويحقق أفضل توازن ما بين الأداء الرائع والتكلفة المقبولة!

حتى أنه قادر على التعامل مع عمليات المونتاج والرندرة بسهولة عالية!

فيما يتعلق بشاشة اللابتوب، تتميز الشاشة بمواصفات مناسبة للألعاب مع لوحة IPS الأمر الذي يعني زوايا مشاهدة رائعة وبجودة Full HD ودرجة سطوع كافية لتبقي محتوى الشاشة واضح في ظروف الإضاءة المنخفضة والمتوسطة، والأهم من ذلك هو معدل التحديث الشاشة الرائع والذي يصل حتى 60 هرتز مع إمكانية الحصول على معدل تحديث أعلى يصل حتى 90 هرتز في إصدار أخر من اللابتوب نفسه إلا أن ذلك سيكلفك 200 دولار إضافي إلا أن معدل تحديث 60 هرتز سيوفر لك تجربة ألعاب بغاية السلاسة والمرونة!

ولذلك قلنا سابقًا أن الشركة الصينية لينوفو حققت أفصل توازن بين السعر والأداء!

الأجزاء الداخلية وأداء الألعاب:

يحتوي اللابتوب الجديد من لينوفو Lenovo IdeaPad Gaming 3 على معالج مميز وفي غاية القوة من نوع Intel Core i7-10750H الجيل العاشر جنبًا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة عالية تصل حتى 8 جيجا بايت مع إمكانية الترقية حتى 16 جيجا بايت وبطاقة رسومات ذكرناها سابقًا Nvidia GeForce GTX 1650 بذاكرة 4 جيجا بايت، حيث توفر لك هذه الأجزاء الداخلية إمكانية تشغيل معظم الألعاب الحديثة بسهولة عالية وبجودة FULL HD جنبًا إلى جنب مع معدل إطارات عالي من نوعه يصل بالحد الأدنى إلى 60 إطار في الثانية في معظم الألعاب وبذلك يضمن لك اللابتوب الجديد من لينوفو Lenovo IdeaPad Gaming 3 أفضل تجربة ألعاب يمكنك الحصول عليها من لابتوب ينافس ضمن هذه الفئة السعرية!

بالإضافة إلى ذلك، يوفر اللابتوب الجديد Lenovo IdeaPad Gaming 3 مجموعة واسعة من المنافذ والتوصيلات التي قد تحتاجها لتوصيل الأجهزة الذكية الأخرى باللابتوب بما في ذلك منفذ USB 3.2 Type c ومنفذي USB Type A ومنفذ HDMI ومنفذ سماعات الرأس القياسي 3.5 ملم ومنفذ إيثرنت RJ-45!

بطارية اللابتوب ووزنه:

كما هو متوقع من مواصفات اللابتوب التي ذكرناها سابقًا، لا يعتبر اللابتوب الجديد Lenovo IdeaPad Gaming 3 الأخف من بين اللابتوبات الأخرى! حيث أن وزنه يصل حتى 4.8 رطل! لذلك قد يجده بعض المستخدمين ثقيلًا بعض الشيء خصيصًا أثناء التنقل! لكن لا بأسن يمكنك التغاضي عن هذه المشكلة عندما تعلم سعر اللابتوب والميزات التي يوفرها بهدف الحفاظ على التوازن ما بين الأداء الرائع والتكلفة المنخفضة!

أما فيما يتعلق ببطارية لابتوب Lenovo IdeaPad Gaming 3 فقد يبدو الأمر مختلفًا بعض الشيء! فهي ليست أفضل بطارية موجودة بين أجهزة اللابتوب المنافسة الأخرى على الإطلاق!

خصيصًا بالنسبة للابتوب صدر هذا العام! حيث أن البطارية يمكنها تشغيل اللابتوب لمدة لا تتجاوز 4 ساعات فقط! وهو رقم قليل جداً بالمقارنة مع بطاريات اللابتوبات الأخرى التي يمكنها العمل لمدة 8 و9 ساعات متواصلة!

لذلك لا يمكنك الاعتماد على البطارية بشكل كبير ويبدو أنك ستضطر لاستخدام اللابتوب بالقرب من مقبس الشاحن بشكل شبه دائم!

الجزء السلبي الأخر في بطارية اللابتوب Lenovo IdeaPad Gaming 3 هو أنها تحتاج لمدة طويلة لإعادة شحنها بالكامل!

ووفقًا لشركة لينوفو المصنعة للابتوب، تحتاج بطارية اللابتوب مدة تزيد عن 6 ساعات ليكتمل شحنها! وهو ما يجده بعض المستخدمين فترة طويلة لإعادة شحنها بالكامل! لذلك يمكنك المراهنة على الأداء والأجزاء الداخلية بشكل كبير بينما لا يمكنك ذلك فيما يتعلق بالبطارية ووزن اللابتوب!

لكن يمكنك التغاضي عن هذا الأمر بسهولة بالنظر لسعر اللابتوب والميزات التي يقدمها!

ميزات لابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad Gaming 3:

يقدم اللابتوب أداء مميز في الألعاب وفي المهام الكثيفة دون ارتفاع درجة حرارته وبأداء صامت لحد بعيد

يحتوي اللابتوب على لوحة مفاتيح مميزة مع إضاءة خلفية جذابة باللون الأزرق

اللابتوب لا يحتوي على الكثير من فتحات التهوية ويحافظ على درجة حرارة منخفضة في نفس الوقت

جودة تصميم عالية من نوعها ومظهر خارجي جذاب ومقاوم للصدمات

مكبرات صوتية مدمجة بجودة عالية Subpar

المواصفات التفصيلية للابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad Gaming 3:

نوع اللابتوب: Lenovo IdeaPad Gaming الموديل: 15ARH05 الشركة المصنعة: لينوفو أبعاد اللابتوب: 14.13 x 9.83 x 0.98 بوصة وزن اللابتوب: 2.2 كيلو جرام نظام التشغيل: Windows 10 Home حجم الشاشة: 15.6 بوصة نوع اللوحة: IPS panel دقة الشاشة: FHD معدل تحديث الشاشة: إما 60 هرتز أو 120 هرتز السطوع: 250 شمعة المعالج: Intel Core i7-10750H الجيل العاشر أنوية المعالج: سداسي الأنوية طاقة التصميم الحراري للمعالج: 45 وات الهارد ديسك والتخزين الداخلي: 512 جيجا بايت \ قابل للترقية وزيادة السعة واجهة الهارد ديسك: M.2 PCIe SSD ذاكرة الوصول العشوائي (الرام): 8 جيجا بايت DDR4 قابلة للترقية وزيادة السعة المنافذ: منفذ USB-C 3.1 منفذ USB Type-A 3.1 منفذ HDMI منفذ Ethernet منفذ سماعات الرأس القياسي 3.5 ملم منفذ الشحن كاميرا اللابتوب: 720p 1-megapixel webcam with privacy shutter البطارية: 45 وات \ مدة شحن البطارية 6 ساعات مدة عمل البطارية: 3 إلى 4 ساعات متواصلة