نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Apple iPhone 12 Pro مراجعة كاملة للهاتف الذكي من آبل سعره، مميزاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة Apple iPhone 12 Pro، سلسلة iPhone 12 هي أكثر سلسلة الهواتف الذكية المنتظرة هذا العام، يأتي هاتف iPhone 12 Pro مزودًا بحماية خزفية توفر حماية أكبر 4 مرات في الخريف والصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، أطلق آيفون 12 برو في 23 أكتوبر الماضي، فإن Pro جاهز لشبكة 5G ويقدم تقنية MagSafe الجديدة من Apple، بالإضافة إلى شريحة A14 Bionic، والتي تقوم بعمل هائل في إدارة المهام المتعددة، والمساعدة في التصوير الحاسوبي وتحسين البطارية، لذلك عندما تقدم الطرز الأساسية كل ما نحتاجه ونريده من هاتف ذكي، فإن ذلك يجعلنا نتساءل؛ ما هي الإضافات التي نحصل عليها من Pro، دعنا نبدأ مراجعة iPhone 12 Pro واكتشف مزاياه وعيوبه.

مراجعة هاتف Apple iPhone 12 Pro

نسلط الضوء في مراجعتنا هذه على

يحتوي الهاتف على شاشة Super Retina XDR OLED التي توفر تجربة مشاهدة مثالية للشاشة. أما بالنسبة للأجزاء الداخلية، فإنه يتكون من مجموعة شرائح آبل A14 Bionic مع مجموعة رسومات جيدة. يظهر إعداد الكاميرا الرباعية على اللوحة الخلفية ويوفر منفذ كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل. تأتي حزمة البطارية بسعة 2775 مللي أمبير في الساعة على iPhone 12 Pro، والتي يتم شحنها عبر الشاحن السريع القياسي 20 واط. سعر جهاز آيفون 12 برو هو 1350 دولارًا

التصميم والعرض

يضمن التصميم الأنيق لهيكل الزجاج المصنوع من الزجاج شعورًا ممتازًا بالفئة الممتازة، لم يتوقف التصميم الأنيق عند هذا الحد وتميز بتصميم مضغوط مما يوفر حماية IP68 والزجاج الدرع الخزفي يقلل من التعرض لأي ضرر، على اللوحة الخلفية، تشبه لوحة الكاميرا ذات الشكل المربع تخطيط الكاميرا للإصدار السابق من سلسلة iPhone 11، بالإضافة إلى الشاشة الخلفية، توفر شاشة 6.1 بوصة Full HD + Resolution Super Retina XDR OLED تجربة بث محتوى ممتازة.

الذاكرة والأجهزة الداخلية في الهاتف الذكي Apple iPhone 12 Pro

يشتمل هاتف آيفون 12 برو شرائح A14 Bionic ذات 5 نانومتر داخل النظام لتقديم مستوى عالٍ من الأداء، ولن ترى أي تأخير أو تشويه عند لعب ألعاب الجيل التالي أو مشاهدة محتوى عالي الدقة، من ناحية أخرى يتم توفير مجموعة متنوعة من خيارات التخصيص والتخصيص في أحدث واجهة iOS 14، والتي تتميز بنظام إيماءات جديد مع تعديلات متنوعة متعلقة بمكتبة التطبيق، ويبدأ النموذج الأساسي بسعة 128 جيجا بايت داخلية تزداد بمساحة تخزين 256 جيجا بايت و 512 جيجا بايت، بينما يأتي التخزين بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجا بايت لدعم تشغيل التطبيق بسلاسة.

الكاميرا

يعد قسم برنامج الكاميرا ممتازًا لأنه يوفر صورًا وجودة فيديو محسّنة للغاية، ويضيف تدرجات التعريض، والإضاءة، والاستقرار، والمزيد لتوفير جودة متطورة، ويمكنك أيضا التحقق من مزايا وعيوب iPhone 12 Pro Max، يشتمل تكوين الكاميرا الرباعية على كاميرات رئيسية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، كما يحتوي iPhone 12 Pro على كاميرا سيلفي واحدة بدقة 12 ميجابكسل.

البطارية وغيرها

يتمتع iPhone 12 Pro بنفس حجم بطارية iPhone 12، مع شحن بطارية بقوة 2775 مللي أمبير عبر شاحن بقوة 20 واط، تدوم البطارية لفترة أطول، مما يعني أنك ستحصل على متانة أفضل للبطارية مع بعض الإعدادات الإضافية مثل USB Power Delivery 2.0 و Qi 15W للشحن اللاسلكي السريع، كما انه لا داعي للقلق بشأن الأمان عند شراء iPhone، لأن آبل تقدم تصحيحات أمان رائدة في الصناعة، مع تحديث منتظم لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك قد لا يكون لديك ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على سلسلة iPhone 12، كما ان ميزات معرف الوجه تعمل بشكل مثالي.

مميزات وعيوب Apple iPhone 12 Pro

المميزات

جهاز بمستوى ممتاز مع أحدث إصدار من iOS 14

العمل بكفاءة في الألعاب

درع سيراميك للحماية من السقوط

المستوى التالي من جودة الصورة في الإضاءة المنخفضة بالإضافة إلى الميزات المتقدمة لبرنامج الكاميرا

تقنية الماسح الضوئي LiDAR

زجاج مقاوم للخدش ومقاوم للغبار / الماء IP68.

طلاء مقاوم للزيوت لمقاومة بصمات الأصابع.

شاحن سريع 20 واط و 15 واط يدعم الشحن اللاسلكي.

دعم 5G.

العيوب

نفس التصميم القديم ، ولكن مع وضع كاميرا جديد.

لا يوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

لا يحتوي على موصل 3.5 مم وفتحة بطاقة SD.

بدون دعم الشحن اللاسلكي العكسي.

تسجيل الفيديو بدقة 8K غير مدعوم.

معدل تحديث يصل إلى 60 هرتز.

باهض الثمن قليلا.

لا يتم تضمين محول الشحن وسماعات الرأس في العلبة.

خلاصة

يعد Apple iPhone 12 Pro هدية رائعة لأي شخص يريد جهازًا أنيقًا يحمل اسم علامة تجارية ويأتي بنطاق سعري م يبلغ 1350 دولارًا، اعتمادًا على المنافسة في السوق، يعمل iPhone على أنظمة تشغيل مختلفة، لكن بخلاف ذلك إذا أخذنا في الاعتبار المواصفات الأخرى، فإن الهاتف باهض الثمن بعض الشيء عند مقارنتها بالمواصفات المتوفرة على الهواتف الذكية في نفس النطاق السعري، على عكس أجهزة Android التقليدية، يعد هاتف آبل iPhone 12 Pro جهازًا معدنيًا مختلفًا تمامًا، وحتى أنه لا يحتوي على عيوب كثيرة.