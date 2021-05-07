نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعد بعد التحديثات الجديدة واختار من بين 5 تطبيقات مجانية بديلة لـواتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب موعد تطبيق شروط الخصوصية على عملاء واتساب، عاد تطبيق واتساب إلى دائرة الضوء مجدداً بعد تذكيره للمستخدمين بتحديثات الخصوصية الجديدة المثيرة للجدل والتي ستكون في 15 مايو المقبل، حيث أثار «واتساب» الجدل في شهري يناير وفبراير الماضي، بعدما أعلن توقفه التام عن العمل بعدة هواتف وإعلانه سياسة تحديثات الخصوصية الجديدة والتي ستكشف بعض البيانات الأساسية لـ«فيسبوك» والشركات الخارجية الأخرى، وأصبح حتمياً على مستخدمي تطبيقات المراسلة إلى بحث الكثيرون عن بدائل آمنة لتطبيق واتساب، وهي التي نوضحها لكم من خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم بدائل واتساب.

بدائل تطبيق واتساب:

بعد ظهور أخر تحديث شمله تطبيق الواتساب خاصة بعد الإعلان عن سياسة الخصوصية الجديدة، حيث ظهرت العديد من التطبيقات البديلة التي يمكن الاستفادة منها، وهذه البدائل هي (سيجنال – تيلجرام – فايبر – تطبيق Discord).

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يعد تطبيق سيجنال هو من أفضل تطبيقات المراسلة وتحدث صوتي مجاني، يركز على الخصوصية، ويعتبر التطبيق الأكثر شيوعاً واستخداماً بعد واتساب، ومن أهم التطبيقات المرشحة بقوة أن تحتل رقم مهم بعد تطبيق شروط الخصوصية على واتساب وهروب مستخدمي واتساب من تطبيق الشروط، ويمكنك استخدامه على الهواتف الذكية من «Apple» و«Android» وعبر سطح المكتب، وأنشئ في عام 2014، ويتم تشفير الاتصالات على «سيجنال» من طرف إلى طرف، ما يعني أن الأشخاص الموجودين في الرسائل فقط يمكنهم رؤية محتوى هذه الرسائل، وحتى الشركة نفسها لا تستطيع رؤية المحادثات، إذ أن الرموز التعبيرية والملصقات تحصل على التشفير الخاص بها، ويستخدم التطبيق بروتوكول سيجنال، وهو يستخدم في التشفير من الطرفين، وهو نفس البروتوكول المستخدم في واتساب وسكايب، ويعمل التطبيق على الهواتف التي تعمل بنظم تشغيل «iOS 9.0» بالنسبة لمستخدمي أيفون، وبداية من «Android 4» لمستخدمي هواتف أندرويد.

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تيليجرام من أكثر التطبيقات التي شهدت إقبالاً عليها بعد جدل الواتساب، حيث أكد خبراء التكنولوجيا أنه يتمتع بالسرعة والأمان والخصوصية وهذه المميزات التي يبحث عنها الشخص المستخدم، كما يمكن تحميله بكل سهولة ومجاني، بالإضافة إلى إنه يتم استخدامه على جميع الهواتف المختلفة، وهو أحد التطبيقات الـ 10 الأكثر تحميلًا في العالم، ويمكن للمستخدمين عبر تليجرام، إرسال الرسائل، الصور، المقاطع المرئية، والملفات بجميع أنواعها مع إمكانية إنشاء مجموعات يمكن أن تضم حتى 200 ألف عضو أو القنوات التي تستطيع عبرها نشر المحتوى إلى جمهورٍ غير محدود، ويتم تشفير جميع الرسائل على «Telegram» تقنيًا، لكن الدردشة السرية هي الوحيدة التي يمكن عرضها حصريًا على أجهزة الأشخاص المشاركين، ولا يزال التطبيق يفتقد لميزة التشفير من طرف لطرف المتوفرة في كلا من واتساب وسيجنال.

3-فايبر- Viber

تطبيق للمراسلة يفضله الكثيرون ومشهور ويعتبر من افضل التطبيقات المفضلة وخاصة في الدول العربية حيث يسهل عمله وامن وبسيط وسهل التعامل معه، ويتم تشغيل «Viber» بواسطة شركة يابانية، وهو تطبيق مجاني، و يسمح أيضًا بالتشفير من طرف إلى طرف، حيث بدأت Viber في عام 2020، واحتفلت بعيدها العاشر قبل ثلاث سنوات، ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري «جوجل بلاي» و«أبل ستور».

4- Discord

تطبيق غير متعارف عليه من قبل مستخدمي المراسلة وغير معروف لدى الكثير ولكنه يمتاز بعد ميزات مختلفة عن غيره وآمن جدا ، حيث بدأت Discord كمنصة دردشة للألعاب، لكنها تطورت إلى شيء أكثر من ذلك بكثير، وأصبحت البديل لتطبيق واتساب، و«Discord» هو تطبيق مراسلة يستند إلى الخادم، ولكنه يحتوي أيضًا على ميزة الرسائل الخاصة التي تشبه إلى حد بعيد باقي التطبيقات، ويمكنك إضافة أصدقاء باستخدام اسم المستخدم أو صفاته الشخصية ويسمح فيه بالرسائل الخاصة والمحادثات الجماعية والمكالمات الجماعية ومشاركة الوسائط، ويمتاز كذلك بإمكانية إنشاء دردشة جماعية مع ما يصل إلى 10 أصدقاء،ولن تحتاج إلى مشاركة رقم هاتفك أو حتى اسمك الحقيقي لاستخدام التطبيق على كلا من هواتف الأندرويد وأيفون

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يعتبر تطبيق قليل الاستخدام لكن امن ويمتاز بعدة مميزات عن التطبيقات الاخرى ، ويتميز تطبيق «Keybase » بميزة التشفير من طرف لطرف، ويحتوي على ميزة المراسلة للمراسلة الخاصة والمجموعات والفرق، وهو تطبيق مفتوح المصدر ويستخدم تشفير المفتاح العام لحماية الرسائل، حيث تتم حماية الرسائل والوسائط وعمليات نقل الملفات بطريقة سرية، وهو متاح تحميله على الهواتف العاملة بنظامي «أندرويد» و«أي أو إس».