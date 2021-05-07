نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة علبة الهدايا – Tip Jar الجديدة في تويتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت شركة تويتر ميزة جديدة تمكن المستخدمين من دفع أو إستقبال الأموال تحت مسمي علبة الهدايا – Tip jar ، وتعمل شركة تويتر حالياً علي إضافة العديد من الميزات والإضافات ، بعضها قد ظهر بالفعل والبعض الآخر لايزال في مرحلة الإختبار ، من هذه الإضافات إمكانية عرض الصور الطويلة ، كما يمكن التراجع عن التغريدات إلا أنها لازالت تحت الإختبارات ، وكذلك مصادقة الحسابات عن طريق مفاتيح الأمان .

ولذلك أطلقت الشركة مؤخراً ميزة جديدة تمكن المستخدمين من دفع إكرامية – Tip لبعض صناع المحتوي تقديراً لجهودهم وتشجيعاً علي المحتوي الذي يقدمونه ، وحالياً تعتبر هذه الميزة متاحة علي حسابات بعض الأشخاص فقط ولكن من المتوقع أن يتم إطلاقها للجميع بشكل رسمي قريباً .

ويمكن للمستخدمين الذين وصلتهم تلك الميزة بالفعل رؤية أيقونة جديدة بجوار زر الإعدادات عند فتح الصفحة الشخصية ، بالنقر عليها تظهر قائمة لضبط تلك الميزة حتي يتمكن المستخدمين من إرسال الدعم المالي لصاحب الحساب .

ويمكن تلقي الدعم بأشكال مختلفة ، حيث توفر شركة تويتر خيارات عديدة ليتمكن صاحب الحساب من تلقي الدعم منها عن طريق PayPal ، patreon ، venmo ، CashUp وBandcamp .

تأتي ميزة علبة الهدايا – Tip Jar من ضمن مجموعة من الخطوات التي تتخذها شركة تويتر لإطلاق مزايا جديدة للمستخدمين وصانعي المحتوي لتحقيق دخل مادي ، حيث أطلقت الشركة من قبل ميزة Super Follow والتي تمكن المستخدمين من تقديم محتوي خاص علي حساباتهم مقابل إشتراكات شهرية .

بجانب كون هذه الميزة تجريبية إلا أنها ما زالت محصورة فقط بالنسبة لمستخدمي تويتر بالإنحليزية ، ولكنها أيضاً متوفرة بالنسبة لمستخدمي أندرويد و iOS ، فهي ما زالت محصورة في عدد قليل من المستخدمين، حيث لن يكون بالإمكان تفعيلها إلا لعدد من الصحفيين و الخبراء و الجمعيات و المنظمات غير الربحية ، وفي إنتظار تعميمها في وقت لاحق.