هذا العصير يفعل العجائب بجسمك إذا تناولته يومياً

هذا العصير يفعل العجائب بجسمك إذا تناولته يومياًكشفت دراسة جديدة أن تناول كوب واحد فقط من الخضار النيئ يوميًا، مثل السبانخ أو الكرنب، يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

وبحسب ما نشرته "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، توصل باحثون إلى أنه في عينة من أكثر من 50,000 شخص، كان من يتناولون الخضراوات الغنية بالنترات يتمتعون بضغط دم منخفض وأقل عرضة بنسبة 26% لخطر الإصابة بأمراض القلب.

وحدد الباحثون كوبا واحدا فقط من الخضراوات كمقياس "معتدل"، يجب أن يكون هدفًا قابلاً للتحقيق حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يحبون تناولها.

أكسيد النيتريك

يتم تحويل النترات الغذائية، الموجودة في الخضراوات الورقية، إلى أكسيد النيتريك بواسطة البكتيريا الموجودة في تجويف الفم والمعدة. ومن المعروف بالفعل أن أكسيد النيتريك، وهو غاز ينتجه الجسم بشكل طبيعي ويتم حمله في الدم، يساعد الأوعية الدموية على التوسع، وبالتالي خفض ضغط الدم.

القاتل رقم 1 في العالم

يعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل مرض الشريان التاجي والنوبات القلبية. وتحتل أمراض القلب والأوعية الدموية المركز الأول بين الأمراض المسببة للوفيات على مستوى العالم، حيث تودي بحياة حوالي 17.9 مليون شخص كل عام.

وقالت الباحثة الرئيسية دكتور كاثرين بوندونو من جامعة إديث كوان الأسترالية: "أظهرت نتائجنا أنه بمجرد تناول كوب واحد من الخضار النيئ (أو نصف كوب من الخضراوات المطبوخة) الغنية بالنترات كل يوم، ربما يكون سببًا بشكل كبير في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

كوب فقط لا أكثر

ومن المثير للاهتمام، أنه لا يبدو أن هناك أي فوائد صحية إضافية من تناول أكثر من الكمية المشار غليها (كوب واحد في اليوم).

وأضافت دكتور بوندونو: "لا توجد حاجة إلى تناول مكملات لزيادة مستويات النترات في الجسم لأن الدراسة أظهرت أن كوبًا واحدًا من الخضار الورقية الخضراء يوميًا يكفي لجني الفوائد لأمراض القلب".

وأوضحت قائلة: "لم نشهد المزيد من الفوائد لدى من قاموا بتناول كميات أكبر من الخضراوات الغنية بالنترات".

عصير موز بالسبانخ

وأشار الباحثون إلى أنه بالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة في تناول الخضراوات لأنهم لا يحبون مذاقها، أن يتناولها مع العصائر، مثل كوب من السبانخ في عصير الموز أو التوت، بشرط عدم عصر الخضراوات كي لا تفقد الألياف.

فحص الباحثون المدخول الغذائي وبيانات ضغط الدم لأكثر من 53,150 شخصًا يقيمون في الدنمارك يشاركون في دراسة النظام الغذائي والسرطان والصحة الدنماركية على مدار 23 عامًا.

وخلال 23 عامًا من المتابعة، تم تسجيل 14,088 حالة من حالات الأمراض القلبية الوعائية، واكتشف الباحثون أن الأشخاص، الذين تناولوا الخضراوات الغنية بالنترات، انخفض ضغط الدم الانقباضي بنحو 2.5 ملم زئبقي وخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تتراوح بين 12 و26%.