Samsung Galaxy S21 Ultra سعره |مواصفات سامسونج اس 21 الترا، المزايا والعيوب

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عمر شويل - جدة Samsung Galaxy S21 Ultra، سامسونج قدمت الهاتف الذكي الرائد القادم من سلسلة S ألا وهو Galaxy S21 Ultra، ويأتي Galaxy S21 Ultra بتصميم أكثر أناقة ويوفر أداءً أسرع من شريحة Qualcomm’s Snapdragon 888، وعلى عكس Galaxy S21 العادي، لا يتعين عليك إجراء العديد من المفاضلات تقريبًا، يمكنك الحصول على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وظهر زجاجي (بدلاً من البلاستيك) وذاكرة وصول عشوائي أكبر وشاشة عالية الدقة، دعونا ننتقل إلى المراجعة المتعمقة للهاتف الذكي سامسونج جالكسي S21 الترا، حيث سيكون كل شيء لكل قسم من أقسام الجهاز.

يتضمن جالكسي سامسونج S21 التراوحدة كاميرا من الجيل الثاني بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعرات مساعدة معدلة. تبدو الحواف منحنية وجميلة أكثر، مما يجعل S21 Ultra مميزًا. لمزيد من الحماية، تم تجهيز الجهاز بزجاج Corning Gorilla وتصنيفات IP68. ستجذب مكبرات الصوت الستيريو المزدوجة المضبوطة من AKG انتباه عشاق الصوت. بطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

التصميم والعرض

على الرغم من أن تصميم S21 Ultra يتوافق مع سلسلة S20، مع بعض الاختلافات الطفيفة، يظهر عليه تغيير مهم في تخطيط الكاميرا، لكن الجهاز كبير بعض الشيء، يمنح الجزء الخلفي من الزجاج لمسة ممتازة مع قبضة أفضل، لكي نكون دقيقين ، فإن S21 Ultra سيطرح في السوق بلونين أنيقين – أسود وفضي،عندما يتعلق الأمر بالشاشة، يتميز S21 Ultra بلوحة Quad HD + Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصة التي توفر تباينًا وزوايا مشاهدة استثنائية، بالإضافة إلى ذلك فإن معدل التحديث البالغ 120 هرتز مع HDR10 +.

الذاكرة والأجهزة الداخلية في جالكسي سامسونج S21 الترا

تم دمج Exynos 2100 المصنوع من قبل Samsung في اللوحة، سترى مجموعة شرائح Snapdragon 888 الأيقونية، يمكن للاعبين تعظيم إعدادات الرسومات لأي لعبة مثل PUBG أو COD Mobile، يستند الجهاز إلى One UI 3.0 ونظام التشغيل Android 11 OS، عملت Samsung بالفعل بجد لتحسين عناصر واجهة المستخدم، فضلاً عن تحسين الأداء من الإيماءات المحسّنة إلى واجهة المستخدم التي تتيح الاستخدام بيد واحدة، ويمهد One UI 3.0 الطريق للجميع، بالانتقال إلى قسم الذاكرة، يأتي أحدهما مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت جنبًا إلى جنب مع 128 جيجابايت من سعة تخزين UFS 3.1، بينما يأتي الآخر بذاكرة وصول عشوائي ضخمة تبلغ 16 جيجابايت مع 512 جيجابايت من التخزين.

الكاميرا في الهاتف الذكي Samsung Galaxy S21 Ultra

تظل الكاميرا في Galaxy S21 Ultra مماثلة لتلك التي شوهدت في طراز S20 Ultra السابق، ويختلف نوع العدسات في S21 Ultra، يدخل الجيل الثاني من النهاش الرئيسي بدقة 108 ميجابكسل بالإضافة إلى ذلك، نجد عدسة تليفوتوغرافي 10 ميجابكسل مع زوم بصري 10 × ثوري، ومقربة 10 ميجابكسل مع زوم بصري 3X، وكاميرا مستشعر عريضة بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى ذلك ، يتمتع مدمنو الكاميرا بالقدرة على التقاط صور حادة للغاية بتفاصيل دقيقة وألوان جذابة. الشيء الوحيد الذي يميز هذه الكاميرا عن الآخرين هو التكبير البصري الرائع بمعدل 10x، في ظروف الإضاءة المنخفضة، يتضح أن الحجم الكبير للمستشعر مع الوضع الليلي المخصص نعمة للحصول على صور هادئة ومشرقة، ستكون سعيدًا برؤية ميزات مثل فيديو Bokeh، وتسجيل 8K، والحركة البطيئة الفائقة، والماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، بالتبديل إلى عدسة الصور الشخصية، تحافظ العدسة بدقة 40 ميجابكسل على القدرة على التقاط صور بورتريه رائعة وتمنح Samsung الكاميرا الأمامية دفعة كبيرة من خلال دعم تسجيل 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

البطارية وغيرها

حتى مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة Quad HD +، نضمن لك الحصول على شاشة مناسبة في الوقت المحدد مع بطارية Li-Po 5000mAh، لا يتم شحن 25 وات و Power Delivery 3.0 بشكل أسرع فحسب، بل يحافظ أيضًا على البطارية في حالة جيدة، يعد الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط إضافة، وتتيح ميزة Samsung DeX للمستخدم تحويل هاتفه إلى شيء مشابه لسطح المكتب بعد توصيله بجهاز تلفزيون أو شاشة، ويمكنك أيضًا شحن سماعات TWS الخاصة بك عبر الشاحن اللاسلكي العكسي المدمج في الخلف.

مميزات وعيوب Samsung Galaxy S21 Ultra

المميزات

الكاميرا الرباعية بدقة 108 ميجابكسل من الجيل الثاني.

يأتي مع قلم S-Pen.

مكبرات صوت استريو مضبوطة بنظام AKG 32 بت.

شحن لاسلكي بقدرة 15 وات ودعم شحن سريع بقدرة 25 وات.

IP68 مقاومة الماء / الغبار.

تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

سرعة أداء مذهلة.

شاشة طويلة المدى Dynamic AMOLED 2X مع HDR10 +.

معدل التحديث 120 هرتز.

واجهة مستخدم واحدة 3.0 مبنية على نظام التشغيل Android 10 OS.

أداء مذهل للكاميرا حتى في الإضاءة المنخفضة.

تحت بصمة الشاشة، يوجد ANT + و Samsung DeX.

يأتي مع دعم 5g.

العيوب

فقط 4.5 الشحن اللاسلكي العكسي.

يبدو ثقيل في اليد.

باهض الثمن قليلا.

نفس الشاحن 25 وات فقط لم يكن متوقعا.

نفس الشاحن 25 وات فقط لم يكن متوقعا. شرائح Snapdragon غير متوفرة عالميًا.

خلاصة

يقدم Samsung Galaxy S21 Ultra التصميم المتميز إلى نظام الكاميرا الاحترافي متعدد الاستخدامات بدقة 108 ميجابكسل، يمهد الهاتف الطريق لوضع معيار بميزات استثنائية، كان بإمكان فريق Samsung تضمين شاحن بإخراج أفضل كما هو الحال في Mi 10 Ultra.