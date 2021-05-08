شاومي أم أي 11 الجديد ومعرفه مواصفاته الرائعة وسعره في الأسواق

شاومي أم أي 11 من احدث الهواتف التي أطلقتها شركه شاومي والتي أعلنت عنه الشركة عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي وأعلنت عن مواصفاته، كما تم الإعلان حديثا أيضا عن هاتف شاومي أم أي 11 لايت الجديد أيضا الذي تم الإعلان عنه وعن هاتف هواوي نوفا 8 5 جي بمواصفات رائعه أيضا، والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح مواصفات ومميزات الهاتف التي تم الإعلان عنها بالتفصيل من خلال هذه المقالة.

مواصفات شاومي أم أي 11

والآن سوف نقوم بشرح مواصفات الهاتف الرائعة من خلال النقاط الأتية:

أبعاد الهاتف 164.3×74.6×8.1 ملي مع وزن 196 جرام.

الهاتف مصنوع من الزجاج بالكامل مع فريم معدني بالإضافة إلى طبقه حماية corninig gorilla glass 5 علي الظهر.

الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو حتي الجيل الخامس.

شاشه الهاتف تأتي من نوع amoled بحجم 6.81 بوصه وبدقه 1440×3200 بكسل مع كثافه بكسلات تصل إلي 515 بكسل وتأتي بأبعاد عرض 20:9 وتدعم طبقه حماية من نوع corninig gorilla glass victus.

الهاتف يدعم معالج من نوع كولاكم snapdragon 888 ثماني النواة ومعالج رسومي اخر من نوع adreno 660.

بطاريه الهاتف تأتي بحجم 4600 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوه 55 وآت والشحن العكسي بقوه 10 وآت كما تدعم أيضا إمكانيه الشحن اللاسلكي السريع بقوه 50 وأت.

مساحه تخزين الهاتف 256 جيجا مع ذاكره رام 8 جيجا.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم ثلاث كاميرات تتميز فيها الأولي بدقه 108 بكسل والثانية بدقه 13 بكسل والثالثة بدقه 5 بكسل بالإضافة لدعمها فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقه 20 بكسل.

الهاتف اند رويد 11 بواجهه شاومي.

الهاتف يدعم سماعات خارجيه استريو ولا يدعم منفذ خارجي لسماعه الأذن.

يدهم الهاتف بصمه اصبع وبصمه وجه.

يأتي الهاتف باللون الرمادي و اللون الأبيض و اللون الأزرق.

سعر هاتف mi 11

كما تم الإعلان أيضا عن سعر الهاتف وعن الحجز المسبق والذي ستحصل علي هديه الحجز وهي شاحن لاسلكي سريع من نوع stand mi 80w wireless charging من شركه شاومي كما ستحصل أيضا علي سنتين ضمان للهاتف بالإضافة لضمان علي الشاشة أيضا ويمكن الحصول علي الهاتف بسعر 14000 جنيه للنسخه 256 جيجا و 8 جيجا رام.