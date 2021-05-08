شحن جواهر لعبة فري فاير عن طريق ID حيث يوفر

موقع Garena للاعبين طريقة شحن جواهر Free Fire من خلال متجر اللعبة الداخلي كما يوفر موقع موثوق ورسمي لشحن الجواهر بسهولة وهو موقع شوب 2 جيم العالمي البسيط، حيث يستخدم موقع Shop2game لشحن لعبة فري فاير بخطوات سهلة حيث يمكن لأي لاعب تسجيل الدخول على الموقع من خلال كتابة معرف اللعبة الخاص به وهو ID أو عن طريق التسجيل بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبهذا الطريقة يستطيع أي لاعب ممن يحبون لعبة فري فاير والتميز فيها شحن حساباتهم بالجواهر بطرق أمنة وسهلة وكذلك يوفر العديد والعديد من طرق الدفع المختلفة تتناسب مع جميع البلاد سواء بلاد عربية أو أجنبية، يحث يمكن شراء وشحن جواهر فري فاير من خلال الباقات الائتمانية البنكية سواء من نوع Mastercard أو Visa أو أحد الشركات التي تقدم خدمة شراء جواهر فري فاير سواء كانت مواقع أو شركات مثل فوري وأمان و Bee وفودافون كاش في مصر أو باقي الخدمات في بلاد عربية أخرى التي سوف سنتحدث عنها في مقالات أخرى أيضا، لكن اليوم سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق ID من خلال فودافون كاش.

طريقة شحن جواهر فري فاير Free Fire 2021 بسهولة من خلال فودافون كاش

أولا يجب أن يكون لديك محفظة فودافون كاش. يتم الاتصال على ( #100*9* ) لكي يتم إنشاء رقم فيزا افتراضية لشراء جواهر Free Fire. يتم تحديد قيمة مبلغ الشحن، مع العلم أنه يوجد مصاريف للخدمة. بعد ذلك يتم كتابة الرقم السري الخاص بخدمة Vodafone Cash لكي يتم إصدار رقم بطاقة خاصة بالشراء من الإنترنت. سوف تصل رسالة على رقمك الخاص بها بيانات الفيزا الافتراضية التي سوف يتم شحن الجواهر بها وتتكون من، رقم الفيزا وهو 16 رقم وكذلك تاريخ الانتهاء ورقم ال CVC. يتم الدخول إلى متجر Google Play ومن ثم يتم إضافة بيانات ال Visa. يتم فتح لعبة Free Fire والنقر على علامة الجواهر الموجودة في الأعلى. سوف تجد مجموعة من العروض والأسعار المتاحة للشحن يتم اختيار العرض المناسب مقابل المبلغ الذي لديك ثم يتم الضغط على شراء. أخيرا سوف تجد تم شحن جواهر فري فاير على حسابك في نفس لحظة الشراء.

مميزات شحن جواهر Free Fire عبر Vodafone Cash

شركة فودافون من أكبر شركات المحمول في مصر، حيث تقدم خدمة محفظة فودافون كاش لجميع عملائها، ومن خلال كود فودافون كاش والذي ذكرناه في الفقرة السابقة تستطيع الحصول على بطاقة الشراء عبر الإنترنت بسهولة دون الحاجة إلى إنشاء حساب بنكي، وهذه البطاقة يمكنك أن تشتري بها أي شيء أونلاين، لذلك تعتبر هذه الخدمة موثوق بها 100% في شحن جواهر فري فاير.

فيديو شرح شحن جواهر فري فاير من خلال فودافون كاش