نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد أون تايم سبورتس ON Time Sports 1 HD الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في المقال التالي
تردد أون تايم سبورتس، مع اقتراب موعد مباراة الأهلي والزمالك، في الدوري المصري يزداد البحث عن أحدث ترددات قنوات أون تايم سبورتس، لكي يتمكن عشاق الساحرة المستديرة من متابعة المباراة، ويتم استقبال تردد القناة بتقنية HD , SD، على جميع الأقمار الصناعية، ولكافة أجهزة الاستقبال، وتعد قناة ON Time Sports من أهم القنوات الرياضية المصرية والعربية، حيث تمتلك القناة نقل العديد من الفعاليات الرياضية بشكل حصري، فهي تمتلك نقل مباريات الدوري المصري الممتاز، لذلك يبحث دائماً عشاق كرة القدم عن التردد الجديد لقناة أون تايم سبورتس، وتقوم القناة بنقل المباريات عبر شاشتها عن طريق البث الفضائي وكذلك البث الأرضي، ولذلك يبحث المتابعين للشأن الرياضي عن التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورتس، حيث أن التردد الأرضي يتم بث من خلاله، جميع المباريات التي تتم على أرض مصر، سواء كانت في البطولات المحلية أو البطولات القارية، فيتم نقل من خلالها مباريات الأندية المصرية والمنتخب المصري.
وتمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، عدد كبير من المراسلين الرياضيين، الذين يجوبون الملاعب الرياضية المختلفة، لنقل الحدث الرياضي لحظة حدوثه، وتمتلك كذلك استوديوهات تحليلية على أعلى مستوى، وتستضيف ألمع نجوم الرياضة لتقدم للمشاهد متعة حقيقية، وتعمل القناة على مدار أربع وعشرون ساعة كاملة، وتستخدم أحدث الأجهزة لنقل الصورة في أعلى جودة وبتقنية hd وأنقى صوت، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة أون تايم سبورتس 1 HD، الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك القادمة.
تردد قناة أون تايم سبورتس 1 HD الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|10853
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل الخطأ
|6\5
جدول الدوري المصري الممتاز
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الزمالك
|20
|13
|5
|2
|14
|13:35
|22
|44
|2
|الأهلي
|18
|12
|4
|2
|16
|13:34
|21
|40
|3
|بيراميدز
|20
|8
|10
|2
|14
|19:29
|10
|34
|4
|المصري البورسعيدي
|20
|8
|8
|4
|14
|17:26
|9
|32
|5
|غزل المحلة
|20
|7
|9
|4
|14
|18:18
|0
|30
|6
|الاتحاد السكندري
|20
|8
|5
|7
|14
|26:25
|-1
|29
|7
|سموحة
|20
|5
|13
|2
|14
|22:29
|7
|28
|8
|إنبي
|20
|7
|6
|7
|14
|22:22
|0
|27
|9
|سيراميكا كليوباترا
|20
|6
|9
|5
|14
|22:24
|2
|27
|10
|مصر المقاصة
|19
|7
|5
|7
|15
|25:19
|-6
|26
|11
|الجونة
|20
|6
|7
|7
|14
|25:23
|-2
|25
|12
|طلائع الجيش
|20
|6
|5
|9
|14
|22:26
|4
|23
|13
|الإسماعيلي
|20
|4
|8
|8
|14
|26:21
|-5
|20
|14
|المقاولون العرب
|20
|5
|5
|10
|14
|28:21
|-7
|20
|15
|أسوان
|19
|5
|5
|9
|15
|27:13
|-14
|20
|16
|البنك الأهلي
|20
|3
|9
|8
|14
|26:19
|-7
|18
|17
|وادي دجلة
|20
|3
|7
|10
|14
|26:16
|-10
|16
|18
|الانتاج الحربي
|20
|2
|6
|12
|14
|37:14
|-23
|12
التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورتس
- التردد الديجيتال الأرضي.
- التردد UHF 32.
- الأنالوج على التردد UHF 9.
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