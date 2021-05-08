هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تدخل الأرقام المبتدئة ب9200 ضمن الدقائق المجانية، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من الهيئات التابعة للحكومة السعودية، والتي تستقل مادياً عن باقي مؤسسات الدولة، حيث تم إنشاؤها بقرار رقم 74 من مجلس الوزراء، وتهتم الهيئة بالاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في المملكة العربية السعودية، ومن مهام الهيئة الرئيسية توفير خدمات مختلفة للمستخدمين بأسعار تناسب الجميع، حماية مصالح عامة الشعب وكذلك المستخدمين والمستثمرين.

إدخال 9200 ضمن الدقائق المجانية لباقات العملاء

وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرار رسمي إلى مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة، والذي يشمل إدخال تكلفة الاتصال بالأرقام التي تبدأ ب9200 ضمن قائمة الدقائق المجانية التي تتوافر في باقات العملاء، لذا بدأت شركات الاتصالات في إرسال رسائل توعية إلى العملاء بذلك ابتداءً من يوم الأحد الماضي

وأضافت أنه في حالة استنفاذ العميل لكافة الدقائق المجانية الموجودة في الباقة، سيتم حساب تكلفة المكالمة وفقاً لتعريفة الدقائق المحلية التي تم الاتفاق عليها من قبل العميل وشركة الاتصالات، ويذكر أن هذا القرار جاء بعد كثرة استخدام الأرقام التي تبدأ ب9200، والتي تستخدم للإستفسارات وظهور الشكاوى بشأن زيادة تكلفة المكالمة.

نبذة مختصرة عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

إيمانا من المملكة بأهمية الاتصالات والبريد في حياة المواطن، قام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – رحمه الله – بتأسيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهتم بكافة خدمات الاتصالات والبريد في المملكة، والتي حققت تقدم كبير في مجال الاتصالات، أهمها: