طريقة الاستعلام عن فاتورة الإنترنت Stc وسداد الفاتورة.. 2021

طريقة الاستعلام عن فاتورة الإنترنت Stc ، وكيفية سداد قيمة الفاتورة إلكترونيا، هو ما سنعرضه لكم من خلال السطور التالية. حيث كثيرا ما يتساءل عملاء شركة اتصالات السعودية عن آلية الاستعلام عن فاتورة الإنترنت Stc، وكيفية السداد أون لاين. فقد وفرت شركة اتصالات السعودية (Stc) طريقة إلكترونية للاستعلام عن فاتورة الإنترنت Stc، ولسداد الفاتورة تسهيلا، وتيسيرا على العملاء، فدائما ما تحرص الشركة على تقديم الجديد، لحرصها على مسايرة التطورات العصرية، بما يتماشى مع برنامج رؤية 2030، هذا الذي يهدف للاعتماد على الدفع، والتعاملات، والاستعلامات الإلكترونية، وإلغاء التعاملات العادية، ووسائل الدفع التقليدية. وقد زاد الاعتماد على تلك الوسائل الإلكترونية، في ظل انتشار فيروس كورونا، بهدف الحفاظ على صحة الجميع.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الإنترنت Stc عبر الموقع الإلكتروني (mystc):

للاستعلام، أو سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمي لشركة اتصالات السعودية، عليك بداية تسجيل الدخول ب (Mystc)، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

ادخل الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الاتصالات السعودية (Stc). انقر على خدماتي. اضغط على أيقونة التسجيل الآن. ادخل البيانات المطلوبة، كرقم جوالك، وكذلك محل الإقامة، ورقمك القومي، (أو رقم إقامتك). ستصلك رسالة على هاتفك، تحمل رقما، عليك إدخاله في الخانة الفارغة. اكتب بريدك الإلكتروني. عليك تعين كلمة مرور. انقر التالي لإتمام خطوات، وطريقة التسجيل. الآن، ستصلك رسالة إلى هاتفك، يحمل كودا، يمكنك استخدامه في التعرف على فاتورة الإنترنت (Stc) الخاصة بك، أو تسديدها، فما عليك سوى الدخول للموقع، والنقر على الفواتير، وإدخال هذا الرقم لتظهر أمامك الفاتورة.

طرق سداد فاتورة الانترنت (Stc):

بعد معرفتك بقيمة فاتورة الإنترنت الخاصة بك، يمكنك سدادها عبر الإنترنت أيضا، حيث وفرت الشركة السعودية للاتصالات (Stc)، وسائل عديدة، ومختلفة لسداد فواتير الإنترنت، تسهيلا على عملائها; وجاءت الوسائل المختلفة كالاتي: