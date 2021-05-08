نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد تحديث ببجي موبايل للموسم 19 وجميع مميزات التحديث 1.4 بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ببجي موبايل للموسم 19، إن لعبة ببجي موبايل من افضل الألعاب منذ ثلاثة سنوات ومستمرة معنا ومع اقتراب انتهاء الموسم ال 18 في ببجي موبايل، سوف يبدأ الموسم 19 بالكثير من التسريبات ومع الكثير من المفاجأت المدهشة، وسوف يحتوي سيزون 19 علي الكثير والكثير مما سوف يجعل اللعبة اكثر تشويقا واثارة، وسوف نتحدث علي جميع تحديثات للموسم الجديد واهم الإضافات ومتي يبدأ السيزون 19 لببجي موبايل.

تحديث ببجي موبايل للموسم 19

حيث يتميز هذا التحديث بالمزايا الأسطورية، والذي سيجعل اللاعبين يرغبون في اللعب اكثر واكثر ويحبون اللعب مع أصدقاءهم، وسيجعل هذا التحديث اللعبة اكثر اثأره وتشويق لكثرة الإضافات، حيث التطويرات الجديدة في الخرائط وإضافة مود جديد خاص بالسيزون 19 لببجي موبايل والكثير من المميزات مثل إضافة جودزيلا وكينج كونج وإضافة صوت الفنان محمد هنيدي وخاصية الاختفاء.

موعد تحديث ببجي موبايل للموسم 19

من المقرر انتهاء الموسم 18 ببجي موبايل في موعد أقصاه 15 مايو 2021، وعند غلق السيزون سوف يتم غلق RP و غلق أيضا Royal Pass، وبعد غلق السيزون ال 18 ب 24 ساعة سوف يتم إطلاق الإصدار الجديد لببجي موبايل للموسم ال 19، وذلك يوم 17 مايو 2021 وسوف يكون متاح لدي الجميع بالمتجر.

مميزات تحديث ببجي للسيزون 19

إضافة مود جديد جودزيلا ضد كينج كونج

لقد قامت شركة ببجي موبايل بتصميم هيكل لجودزيلا وكينج كونج بالتعاون معهم لإضافته داخل اللعبة بالموسم الجديد، سوف يتم وضع جودزيلا في خريطة ارانغل وأيضا إضافة كينج كونج في خريطة سانهوك، ووضع جودزيلا الألي في خريطة ليفك.

خاصية الاختفاء لدي الأصدقاء

من افضل الإضافات لهذا الموسم وهي خاصية الاختفاء، عند تفعيل زر الاختفاء أثناء فتح لعبة ببجي موبايل فلن تظهر لدي الأصدقاء انك نشط، وستتمكن من اللعب دون الظهور للآخرين بانك قمت بتشغيل اللعبة وفتحها.

تغير في أماكن شكل الانجازات ببجي موبايل

قامت الشركة بتعديل شكل الانجازات، حيث تعديل الوجهة الي وجهة جديدة ومختلفة ومتميزه.

إضافة الرفيق جودزيلا والرفيق كينج كونج

سوف يتم إضافة الرفيق جودزيلا والرفيق كينج كونج مثل الصقر سوف يصبح لديك رفيق بداخل اللعبة وسوف تشتري له الطعام مثل الصقر تماما.

صوت الفنان محمد هنيدي

إن إضافة صوت الفنان محمد هنيدي الي اللعبة إضافة مميزة لحبنا الشديد للفنان المحترم محمد هنيدي وقد تحدثنا من قبل بالتفاصيل إضافة صوت الفنان محمد هنيدي.