تردد قناة الأهلي 2021 الجديد على النايل سات يبحث عنها الكثير من محبي الفريق الأحمر ومشجعيه، والقناة من أفضل القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي، وتقدم كل ما يختص بالنادي الأهلي من مباريات مختلف الرياضات سواء كرة القدم أو اليد أو السلة، كما أنها تمتلك مجموعة متميزة من المعلقين والمحليين الكرويين، وسوف نذكر في مقالنا هذا كيفية تثبيت تردد القناة.

تردد قناة الأهلي 2021 الجديد على النايل سات

يمكن للجماهير متابعة قناة الأهلي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وضبطها على جهاز الاستقبال من خلال المعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

اسم القناة على النايل سات: Alahly TV.

تردد أخر للقناة

اسم القناة: ALAhly TV.

التردد: 11440.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

برامج قناة الأهلي

تقدم القناة مجموعة متنوعة من أروع البرامج الرياضية والتي يتابعها جمهور عريض من جماهير القلعة الحمراء، ومن أهم تلك البرامج ما يلي:

برنامج ” 10 الصبح في الأهلي” ويهتم البرنامج بإذاعة التدريبات اليومية للفريق الأحمر.

برنامج الأبطال: ويتم فيه استضافة نجوم الفريق وعرض الآراء عن المباريات الهامة وتحليل أداء اللاعبين.

برنامج ملك وكتابة: وفيه يتم نشر وعرض الأخبار الرياضية في مصر.

برنامج البيت الكبير: وهو خاص بعرض الأخبار الخاصة بلاعبي النادي الأهلي.

مقدمو برامج قناة الأهلي 2021

برنامج السادسة يقدمه كل من سارة محسن وأحمد سمير.

برنامج 10 الصبح في الأهلي يقدمه كل من كريم كوجاك ونهاوند سري.

برنامج الأبطال يقدمه هيثم السعيد.

برنامج ملك وكتابة يقدمه المهندس عدلي القيعي والإعلامي إبراهيم المنيسي.

برنامج البيت الكبير ويقدمه الكابتن هاني رمزي والإعلامية سهام صالح.

برنامج التريند ويقدمه محمد سعيد وأمير هشام.

الأستوديو التحليلي يقدمه أيمن شوقي مع المحللين علاء ميهوب وعادل مصطفي وهاني العجيزي.

برنامج المجري ويقدمه الكابتن مصطفى عبده.

قد تعرفنا في مقالنا على تردد قناة الأهلي 2021 الجديد على النايل سات وكيفية تنزيلها على جهاز الاستقبال، وتعرفنا على أهم البرامج التي تعرض عليها، وعلى أهم مقدمي البرامج والمحللين، ونود أن يكون نال إعجابكم.