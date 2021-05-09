طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت 2021 Minecraft الأصلية أخر إصدر في 5 دقائق

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عمر شويل - جدة طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت 2021، تعد لعبة ماين كرافت minecraft من أكثر الألعاب شهرة منذ فترة طويلة، فقد اهتم الكثير من الشباب والبنات في كل مكان في الوطن العربي بمعرفة اللعبة ولعبه سواء من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة فقد صنعت اللعبة قاعدة جماهيرية كبيرة في وقت قياسي قصير.

تعد لعبة ماين كرافت من الألعاب المستقلة وكانت هذه اللعبة قائمة على الجافة كلغة، ومن ثم تم تطويرها وذلك في عام 2009 م، أمًا في عام 2014 م صارت لعبة ماين كرافت تابعة للشركة الشهيرة مايكرو سوفت، وتتميز خطوات تشغيل لعبة ماين كرافت على الإندرويد والأيفون والكمبيوتر بالسهولة:

طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت 2021 على أجهزة الكمبيوتر

تشغيل لعبة ماين كرافت على أجهزة الكمبيوتر يتم عن طريق فتح روابط تكون مباشرة للعبة وذلك من خلال التصفح على موقع الإنترنت ومن ثم كتابة اسم اللعبة في محرك البحث الخاص minecraft، ستظهر المواقع الرسمي لتشغيل اللعبة قم بالضغط عليه من أجل أن يتم تسطيبها على سطح المكتب، بعد فتح اللعبة قم بتسجيل بيانات اسم المستخدم ورقم المرور وتسجيل حسابك على مايكرو سوفت أوفيس.

خطوات تشغيل ماين كرافت على الأيفون

جاءت لعبة ماين كرافت في الآونة الأخيرة كعامل مسلي كبير للعديد من الناس في ظل الظروف التي مرت على العالم أجمع، والجميع اهتم بمعرفة خطوات تشغيل لعبة ماين كرافت على أجهزة الأندرويد والأيفون والكمبيوتر وكيفية تشغيلها على الأيفون يتمثل في الخطوات التالية:

الدخول على آب ستور.

كتابة اسم اللعبة في محرك البحث.

الضغط على تشغيل اللعبة.

فتح اللعبة بعد تسجيل البيانات اللازمة.

كيفية تشغيل لعبة ماين كرافت علي الأندرويد

يمكن لأي لاعب تشغيل لعبة ماين كرافت علي أجهزة الأندرويد من خلال هذه الخطوات في البداية يتم الدخول الي جوجل بلاي ثم القيام بكتابة أسم اللعبة ماين كرافت في خانة البحث، ثم القيام بالنقر علي كلمة تثبيث اللعبة ، أنتظر حتي يتم تشغيل اللعبة علي أجهزة الأندرويد ثم القيام بعد ذلك بفتح اللعبة وتسجيل البيانات المطلوبة منك.