سامسونج جالكسي نوت 10 سعره|مواصفات Samsung Galaxy Note 10

سامسونج جالكسي نوت 10، تم الإعلان الاون عن إطلاق الهاتف الذكي جالكسي نوت 10 في السابع من أوت 2019، يأتي الهاتف بشاشة تعمل باللمس مقاس 6.30 بوصة بدقة 1080 × 2280 بكسل بكثافة بكسل 401 بكسل لكل بوصة (نقطة في البوصة) ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19: 9، يتم تشغيل جالكسي نوت 10 بواسطة معالج Samsung Exynos 9825 ثماني النواة بسرعة 1.9 جيجاهرتز والذي يتميز بـ 4 نوى مسجلة بسرعة 1.9 جيجاهرتز و 2 نوى بتردد 2.4 جيجاهرتز و 2 نوى بتردد 2.7 جيجاهرتز، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، يعمل جالكسي نوت 10 بنظام Android 9 Pie ويتم تشغيله بواسطة بطارية بقوة 3500 مللي أمبير في الساعة، يدعم Samsung Galaxy Note 10 الشحن اللاسلكي.

الكاميرا في Samsung Galaxy Note 10

فيما يتعلق بالكاميرات، فإن هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 في الخلف يحتوي على كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة f / 1.5-2.4 ؛ كاميرا بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2، وكاميرا بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.1، ويحتوي إعداد الكاميرا الخلفية على ضبط تلقائي للصورة للكشف عن الطور، يتميز كذلك بكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي بفتحة عدسة f / 2.2، تتميز الكاميرا الأمامية أيضًا بضبط تلقائي للصورة.

العرض الأجهزة الداخلية

يعمل سامسونج جالكسي نوت 10 على تشغيل One UI استنادًا إلى Android 9 Pie وحزم 256 جيجابايت من التخزين المدمج، سامسونج جالكسي نوت 10 هو هاتف ذكي ثنائي الشريحة (GSM و GSM) يقبل بطاقات Nano-SIM و Nano-SIM، ويبلغ قياس جالكسي نوت 10 151.00 × 71.80 × 7.90 ملم (الارتفاع × العرض × السمك) ويزن 168.00 جرام، تم إطلاقه بألوان أسود وأبيض واحمر، يتميز بتصنيف IP68 للحماية من الغبار والماء، إنه يحمل جسم زجاجي.

شبكات الاتصال في Samsung Galaxy Note 10

تشمل خيارات الاتصال على سامسونج جالكسي نوت 10 Wi-Fi 802.11 a / b / g / ac / نعم، وGPS، وBluetooth v5.00، وNFC، و USB Type-C، و3G، و4G مع 4G نشط على كلتا بطاقتي SIM، كما تتضمن المستشعرات الموجودة على الهاتف مقياس التسارع، ومستشعر الإضاءة المحيطة، ومقياس الضغط الجوي، والبوصلة / مقياس المغناطيسية، والجيروسكوب، ومستشعر القرب، ومستشعر بصمات الأصابع، ويدعم سامسونج جالكسي نوت 10 فتح الوجه مع التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد.

مواصفات Samsung Galaxy Note 10

الموديل – سامسونج جالكسي نوت 10

الشبكة – 2G ، 3G ، 4G ، 5G

الحجم – ٦ ٫ ٨ بوصة

الكاميرا – رباعية 16 ميجابكسل و 12 ميجابكسل و 12 ميجابكسل و TOF

صورة شخصية – ثنائي

المقاومة – الماء والغبار

المستشعرات – مقياس التسارع ، الجيروسكوب ، البوصلة ، معدل ضربات القلب

شرائح – Qualcomm Snapdragon 855

وحدة المعالجة المركزية – ثماني النواة

داخلي – 1000 جيجا

ذاكرة الوصول العشوائي – 12 جيجابايت

نظام التشغيل – Android Pie One UI

مزايا وعيوب جالكسي نوت 10

المزايا

جهازجالكسي نوت 10 الأصغر حجمًا على الإطلاق.

شاشة OLED ساطعة مع ثقب صغير وحواف رقيقة.

عمر بطارية ممتاز، شحن سريع.

مكبرات صوت ستيريو رائعة الصوت.

S-Pen مع العديد من الميزات الفريدة.

تجربة كاميرا رائعة من جميع النواحي، وجودة صورة رائعة.

أداء عالٍ وسعة تخزين كبيرة تبلغ 256 جيجابايت.

العيوب

تتعارض التخفيضات التعسفية للميزات من النموذج الكبير مع الروح الشاملة لـ Note.

لا يوجد مقبس صوت 3.5 ملم.

وضع زر الطاقة المثير للجدل.

يحتاج قارئ بصمات الأصابع الموجود في الشاشة إلى مزيد من التحسين (غالبًا من حيث البرامج).

يحتاج الوضع الليلي إلى مزيد من العمل.

تفتقر الكاميرا ذات الزاوية الواسعة إلى التركيز التلقائي

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