نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مميزات تطبيق الواتساب وتطبيق سياسة الخصوصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تطبيق واتساب من أشهر المواقع التكنولوجيا،حيث أنه يستطيع التراسل الفوري عبر ملايين المستخدمين، حيث إنه يزيد من روعة التطبيق وذلك نظراً لسهولة استخدامه، حيث نستطيع من خلال موقع واتساب المراسلة والتواصل الاجتماعي، حيث إنه يستطيع تبادل الصور أيضاً مقاطع الفيديو والمستندات، حيث يعد تطبيق الواتساب من أحدث المواقع حيث إنه لا يستطيع المستخدمين الاستغناء عنه، حيث يضم الكثير من الخصائص الجديدة التي لا يمكن الاستغناء عنها في الحياة العملية، ومن خلال مقالتنا هذا نوضح لكل متابعينا من خلال موقع ثقفني عن أبرز الإضافات الجديدة لتطبيق واتساب.

أبرز الإضافات الجديدة لتطبيق واتساب.

مها لنا تطبيق الواتساب هي الرد على المكالمات الصوتية، وهذا قد يسهل على المستخدمين الكثير من التواصل عبر التواصل الاجتماعي، ومن أيضاً خلال الفترة الأخيرة المكالمات الجماعية وهي عبارة عن أكثر من مستخدم يستطيعون التحدث في مكالمة واحدة، وذلك نظراً لتسهيل عملية التواصل الاجتماعي بين مستخدمي الواتساب .

الحفاظ على السرية والأمان

يساعد تطبيق الواتساب على الحصول على نسخة جديدة آمنة، لا تحمل أي فيروسات أو أي مشاكل، وقد تكون هذا النسخة تحمي مستخدمي الواتساب من أي حظر يستطيع أن يواجه، وتساعد على الحفاظ على الخصوصية، كما يضم أيضاً العديد من المزايا التي تسهل التواصل بين الأشخاص حيث يستطيع في حالة إذا أراد المستخدم تغيير الرقم فإنه يستطيع التحكم في العديد من النسخ المتعددة وذلك لاسترجاع النسخة، ويتم إضافة ملصقات ورموز تعبيرية جميلة تساعد مستخدمي الواتساب على حمل الحالة النفسية التي يشعر بها، وسهولة وضع كلمة السر لأي محادثة تزيد داخل الدردشة.

إضافة مهام استثنائية جديدة

يقوم تطبيق واتساب بإضافة مهام استثنائية وتكاد أن تكون الزر الجديد الذي يضيف في تطبيق وقد يكون هذا الزر مخصصاً للتسوق، ويستطيع الزر الجديد أن يضيف في تطبيق أيضاً واتساب بزنس، وهذا الواتساب بزنس نستطيع من خلال فتح كتالوج المنتجات مباشرة من داخل التطبيق.