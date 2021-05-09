نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجعة هاتف Redmi note 10s المواصفات والسعر في المقال التالي

أعلنت شركة شاومي عن أحدث هواتفها من عائلة Note وهو Redmi note 10s الذي يأتي بتحسينات قليلة عن هاتف Redmi note 10 ، حيث تطمح شاومي لإستمرار جذب إهتمام المستخدمين نحو سلسلة Note ، حيث تعتبر تلك السلسلة من أكثر سلاسل شركة شاومي إنتشاراً في مصر والوطن العربي لما تقدمه من مواصفات ومميزات جيدة مقابل سعر رخيص عن باقي الهواتف المنافسة . مواصفات هاتف Redmi note 10s : ‌يأتي الهاتف بدعم خاصية NFC ، مع وجود مستشعر IR BLASTER الخاص بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية .

خامات الهاتف من البلاستيك poly carbonite سواءً في ظهر الهاتف أو الإطار .‌

الهاتف يأتي بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة شاومي MIUI 12 .‌

يزن الهاتف 178 جراماً.‌

يدعم الهاتف شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G.‌

يمكن تركيب شريحتي إتصال وكارت ميموري لزيادة سعة التخزين .‌

يأتي الهاتف بمقاومة الغبار والماء بمعيار IP 53 .‌

شاشة الهاتف 6.43 إنش من نوع Amoled بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بمعدل 409 بكسل لكل إنش .‌

الشاشة محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3 وتدعم العديد من الأوضاع مثل Standard mode , sunlight mode وكذلك Night mode .‌

يتوفر الهاتف بمعالج من شركة Media Tek وهو Helio G95 بدقة تصنيع 12 نانو متر مع معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G76 MC4 ، وهو نفس المعالج الموجود في هاتف Redmi 7 .‌

يحتوي الهاتف علي كاميرا أمامية تأتي بفتحة عدسة F/2.5 مع دقة 13 ميجا بكسل .‌

الكاميرا الخلفية رباعية : الأولي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، الثالثة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل ، الرابعة والأخيرة خاصة بالعزل والتصوير البورترية بفتحة عدسة F/2.4 ودقة 2 ميجا بكسل .‌

يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو التصوير بجودة FHD ودقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120 إطار لكل ثانية ، كما يمكن تصوير الفيديوهات Slow motion بدقة 720 بمعدل التقاط 960 إطار لكل ثانية .‌

بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير من نوع Lithium polymer مع دعم الشحن السريع بقدرة 33 وات عن طريق مدخل شحن من نوع Type C يدعم خاصية OTG .‌

سماعات الهاتف ستيريو تعطي تجربة صوتية ممتازة.‌

يحتوي الهاتف علي مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن .‌

يتوفر الهاتف بذاكرة تخزين من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR4x . ‌يتوفر الهاتف بالألوان الرمادي والأزرق والأبيض . سعر الهاتف : 230$ لنسخة 64 جيجا مع 6 جيجا رام أي ما يساوي 3600 جنية مصري .

250$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام أي ما يساوي 4000 جنية مصري .

280$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام أي ما يساوي 4400 جنية مصري . الوسوم عمر شويل - جدة مراجعة هاتف Redmi note 10s المواصفات والسعر - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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