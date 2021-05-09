الكشف عن مواصفات هاتف ASUS Zenfone 8 Mini

تستعد شركة ”أسوس“ لإزاحة النقاب عن سلسلة Zenfone 8 في حدث رسمي سيتم عقده في الـ 12 من أيار/مايو الجاري، وكشف تقرير جديد عن المواصفات التفصيلية لهاتف Zenfone 8 Mini.

وأكدت أحدث التسريبات، أن هاتف Zenfone 8 Mini سيحمل شاشة E4 AMOLED مقاس 5.9 بوصة بدقة Full HD +، تدعم الشاشة أيضا معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا وماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة.

وتدعم الشاشة بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus، كما يأتي الهاتف بقياسات 148 × 68.5 × 8.9 ملم ويزن 169 غراما فقط، أيضا يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 888، كما سيأتي الهاتف مزودا بذاكرة وصول عشوائية تصل إلى 16 غيغابايت رام، وسعة تخزين 256 غيغابايت.

ويضم هاتف Zenfone 8 Mini بطارية بقدرة 4000 مللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط.

وفي الخلف، يحتوي الهاتف على إعدادات ثلاثية الكاميرا، إذ يأتي المستشعر الرئيس Sony IMX686 بدقة 64 ميغابيكسل، كما تتضمن أيضا مستشعر بدقة 12 ميغابيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر ماكرو.

كما تأتي الكاميرا الأمامية في هاتف Zenfone 8 Mini بتصميم منبثق.

وأكدت التسريبات أيضا، أن الهاتف يضم 3 من الميكروفونات، مع دمج تقنية الصوتيات OZO.