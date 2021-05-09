نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي pubg uc برقم الـ ID وإضافات التحديث الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من اللاعبين في جميع أنحاء العالم، عن كيفية شحن شدات ببجي pubg uc من خلال الطرق الشرعية المدفوعة والآمنة، من أجل مواصلة المنافسة والحصول على المستويات الأعلى في مواجهة الأعداء، فضلاً عن توثيق حسابهم والحفاظ عليه من الطرق الغير شرعية ومن الهاكرز وخلافه، لذا نوضح لكم خلال السطور التالية كيفية الحصول على الشدات من خلال موقع midasbuy الشهير والمتخصص في هذا الأمر عبر الموقع الإلكتروني الرئيسي للعبة الأشهر عالميًا خلال الفترة الأخيرة، والتي حققت أرقامًا قياسية من حيث عمليات التحميل عبر المنصات المختلفة على الهواتف الذكية.

شحن شدات ببجي pubg uc

يُعد موقع midasbuy هو أحد أهم وأشهر المواقع الشرعية المعتمدة لشحن pubg mobile uc من خلال رقم المعرف للاعب، ويتطلب ذلك الدخول عبر الصفحة الرئيسية للموقع على الإنترنت، ستظهر أمامك عدة خيارات خاصة بالشحن أو الاسترداد، وهو موقع موثوق يوفر لك كمية الشدات التي تطلبها بكل دقة من خلال الخصم المباشرة من حسابك أو من خلال بطاقتك، وسيتم إرسال رسالة تأكيد بالكميات التي تود الحصول عليها والقيمة المالية المقابلة لما قمت بشرائه.

الحصول على شدات ببجي عبر ID

وفور دخول إلى موقع midasbuy يُمكنك الضغط على شاء شدات ببجي موبايل، وعليك اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الموقع لـ شحن pubg uc.

كتابة رقم معرف اللاعب الـ ID الخاص بك.

اختيار طريقة الدفع التي سيتم الخصم من رصيدها.

تسجيل رقم الجوال الخاص بك.

أو اختيار الشحن عن طريق بطاقة مدى.

اختيار الكميات اللازمة من الشدات التي تود الحصول عليها.

سيظهر لك قيمة الكميات التي تريد اقتناؤها.

اضغط على كلمة ادفع.

وإضافات تحديث الجديد pubg season 16

ومن ناحية أخرى، تواصل لعبة بوبجي موبايل في تفعيل إضافات تحديث السيزون 16 الجديد بمراحله المختلفة، والتي تضمنت العديد من الميزات الغير مسبوقة في بيئة اللعبة، والتي كان أبرزها استبدال خريطة فيكندي الشهيرة بخريطة وبيئة كاراكين ذات الطبيعة الجبلية الوعرة والصحراء الجرداء والأنفاق التي تربط جميع أطرافها، والجدران المثقوبة التي يمكن القتال والقنص خلفها، فضلاً للوصول على الميناء الشهير بها والحصول على الدعم اللوجيستي لمواجهة المنافسين:

كما يمكن اقتياد الطائرة الشراعية الجديدة التي تم إضافتها أيضًا.