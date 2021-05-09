نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بطوط كيدز 2021 batoot kids الجديد علي قمر نايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة بطوط كيدز تعتبر أحد أفضل ترددات قنوات الاطفال علي القمر الصناعي نايل سات، كما تعتبر قناة بطوط كيدز من أشهر قنوات الاطفال والرسوم المتحركة في مصر والوطن العربي، وهذا إلي جانب مجموعة مميزة من القنوات مثل قناة طيور الجنة وقناة طيور بيبي وقناة كراميش وغيرهم الكثير من القنوات التي يعشقها الصغار من كافة الفئات العمرية.
تردد قناة بطوط كيدز 2021
يمكنكم استقبال تردد قناة بطوط الجديد والمميز 2021 من خلال القمر الصناعي نايل سات، والجدير بالذكر أن قناة بطوط من قنوات الاطفال المجانية بالكامل، ولا تتطلب اي رسوم او اشتراكات فهي غير مشفرة، كما أن القناة تعمل علي مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع دون توقف او تشويش.
وقد حظيت قناة بطوط بقاعدة جماهيرية كبيرة، وحظيت بإعجاب العديد من الاطفال من كافة الاعمار من اليوم الاول لانطلاق بثها علي قمر نايل سات الصناعي، وهذا لما تقدمه من محتوي شائق للأطفال، كما أنها تعرض كافة محتوياتها بجودة عالية.
تردد قناة بطوط
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11594 افقي
|الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|3/4
batoot kids
تقوم قناة بطوط كيدز كغيرها من قنوات الاطفال العربية بعرض العديد من افلام الرسوم المتحركة والاغاني والاناشيد، والتي يعشقها الصغار، كما تقوم بتقديم العديد من البرامج التعليمية للاطفال من سن سنتين وحتي 5 سنوات لتعليف الحروف والارقام والالوان وغيرهم الكثير.
والجدير بالذكر أن قناة بطوط تقوم بتقديم افلام الرسوم المتحركة المدبلجة مثل شركة المرعبين المحدودة وطرزان وسندريلا والاميرة والوحش وغيرهم الكثير من الافلام المدبلجة إلي العربية الفصحي او اللهجة المصرية.
قم بتنزيل تردد قناة بطوط حتي تتمكن من مشاهدة أجمل افلام الرسوم المتحركة والاغاني والاناشيد مجانا من خلال القمر الصناعي نايل سات، ولا تنسوا متابعتنا لمعرفة المزيد من ترددات قنوات الاطفال المجانية والمشفرة علي كافة الاقمار الصناعية.
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