مواصفات سامسونج جالاكسي إيه 71 |سعر Samsung Galaxy A71

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عمر شويل - جدة سامسونج جالاكسي إيه 71، أذهلتنا سامسونج بأحدث سلسلة من الهواتف الذكية ذات الميزانية المتوسطة A والتي تعطي بالفعل قيمة العلامة التجارية للهاتف الذكي المتوسط،1 إنه هاتف ذكي قياسي متوسط ​​الميزانية يتمتع بأصالة جودة كاميرا ساامسونج، تم إطلاق الهاتف الذكي Samsung Galaxy A71 في 12 ديسمبر 2019، يأتي الهاتف بشاشة تعمل باللمس مقاس 6.70 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، يعمل سامسونج جالاكسي إيه 71 بنظام اندرويد 10 ويتم تشغيله بواسطة بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، يدعم Samsung Galaxy A71 الشحن السريع الخاص، يمكنكم الاطلاع كذلك على المراجعة الكاملة للهاتف سامسونج جالكسي نوت 10.

مراجعة هاتف سامسونج جالاكسي إيه 71

سوف نسلط الضوء في هذه المراجعلة على ما يلي:

وحدة الهاتف الذكي سامسونج جالاكسي إيه 71 رباعية الكاميرا مستطيلة مع مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل.

يوفر بطارية مناسبة بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 25 واط.

يمنح الهاتف Exynos أحدث شرائح بسعر 400 دولار.

التصميم والعرض في Samsung Galaxy A71

يعمل التأثير المتميز للرسم الماسي على الإطار الخلفي على تحسين التصميم، كما أنه يبدو جيدًا ومظهرًا ممتازًا، على الرغم من أن الجزء الخلفي مصنوع من البلاستيك، يحتوي هاتف سامسونج جالاكسي إيه 71 على شاشة لمس Super AMOLED بالإضافة إلى شاشة سعوية بحجم 6.7 بوصة، وألوان ساطعة ومثيرة، وهو أمر رائع مقارنة بهاتف ذكي متوسط ​​المدى، إنه يوفر دقة عالية تبلغ 1028 × 2400 بكسل بكثافة 393 نقطة في البوصة ويوفر حماية من زجاج الغوريلا ذو الشاشة المسطحة. تساعد ميزة العرض دائمًا على رؤية الإخطارات بسهولة.

المواصفات الداخلية والتخزين

على هذا الهاتف، لديك مجموعة شرائح Exynos 980 مع دعم 8 نانومتر، وتقدم العلامة التجارية أندرويد 10 بطبقة واحدة UI 2.0، وهي واجهة مستخدم معتدلة جدًا وسهلة الاستخدام، وهو متوفر في نوعين مختلفين من ذاكرة التخزين بسعة تخزين 6 جيجابايت / 128 جيجابايت، وذاكرة تخزين 8 جيجابايت / 128 جيجابايت، ويأتي مزودًا بفتحة بطاقة MicroSD مخصصة يمكنها توسيع الذاكرة حتى 512 جيجا بايت مع دعم نوع ذاكرة UFS 2.1.

مواصفات الكاميرا سامسونج جالاكسي إيه 71

يأتي مزودًا بكاميرا سيلفي ذات ثقب بدقة 32 ميجابكسل وفي الخلف ، ولوحة رباعية الكاميرا بدقة 64 ميجابكسل و 12 ميجابكسل و 5 ميجابكسل و 5 ميجابكسل، مما يحسن تجربة الصور والفيديو، كما أنه يوفر ميزات مختلفة لأنواع مختلفة من الخاطف القصير. كما أنه يوفر جودة تسجيل فيديو 2k. مراجعة كاميرا A71 تحصل على 84 dxomark.

مواصفات البطارية وغيرها

يحتوي الهاتف الذكي سامسونج جالاكسي إيه 71 على بطارية ليثيوم بوليمر 4500 مللي أمبير غير قابلة للإزالة مع شحن سريع 25 وات ، والتي يمكن أن تدوم 102 ساعة دون الحاجة إلى الشحن وتوفر وقت شاشة يصل إلى 13 ساعة، وسيستغرق شحن الهاتف أقل من 45 دقيقة. 0 إلى 100٪. هناك مجموعة متنوعة من المستشعرات مثل NFC، ومستشعر بصمة الإصبع في الشاشة، وفتح الوجه، يمكن تحقيقه بثلاثة ألوان مذهلة من ازرق وأسود وذهبي، وسعر البدء المتغير الأساسي هو400 دولار أمريكي.

مواصفات سامسونج جالاكسي إيه 71

الموديل – سامسونج جالاكسي إيه 71

الشبكة – 2G ، 3G ، 4G ، 5G

الحجم – 6.7 بوصة

الكاميرا – رباعية 64 ميجابكسل و12 ميجابكسل و5 ميجابكسل و5 ميجابكسل

صورة شخصية – ثنائي

المقاومة – الماء والغبار

المستشعرات – بصمة الإصبع، الجيروسكوب، مقياس التسارع، البوصلة، التقارب، ANT +

شرائح – Exynos 980 (8 نانومتر)

وحدة المعالجة المركزية – ثماني النواة GPU Mali-G76 MP5

ذاكرة داخلية – 1000 جيجا

ذاكرة الوصول العشوائي – 6 جيجابايت، 8 جيجابايت

نظام التشغيل – Android Pie One UI

مميزات وعيوب Samsung Galaxy A71

على الرغم من أن الهيكل مصنوع من البلاستيك ، إلا أن التصميم لا يبدو غير مكلف ويبدو متينًا، ولكن لا يوجد مقاومة للماء على الهاتف.

يحتوي Galaxy A71 على شاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة. ولكن، الملف الشخصي نحيف للغاية وخفيف بشكل مدهش، وهو مريح في اليدين.

كما أنه يوفر الوضع المظلم مع آخر تحديث، كما أن لمسات التمرير مثيرة للإعجاب.

لديه راديو FM والذي لا يبدو بشكل عام في النهاية الراقية.

نسبة التباين والسطوع رائعة مثل جوانب Samsung.

إذا تحدثنا عن الصوت والفيديو، فهم ممتازون في الأداء والخبرة.

وهو يدعم الاتصال بشبكة WiFi و YL 1 الواسع، مما يوفر تجربة لائقة في الدقة، من خلال ستحصل على تجربة مشاهدة فيديو ممتازة.

تجربة الألعاب المتطورة على مستوى مختلف مقارنة بالمتوسطين العاديين.

مع دعم NFC، يمكنك بسهولة استخدام Samsung Pay.

يعمل مستشعر بصمات الأصابع بشكل لائق، وفتح الوجه متواضع.

استنتاج

في قسم الكاميرا، جميع الميزات رائعة وجديرة بالملاحظة، لذا في الأداء العام للهاتف لائق تمامًا، ومراجعة شاملة ومواصفاته، فهو يتناسب مع المعايير الرئيسية متوسطة المدى، الهاتف الذكي من شركة سامسونج يتميز بخصائصه المميزة والتي بفضلها سوف يرغب أي شخص من شراء سامسونج جالاكسي إيه 71.