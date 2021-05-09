نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيطات شركة زين على الجوالات وطريقة الحصول على جوال بالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيطات شركة زين على الجوالات، شركة زين للاتصالات واحدة من كبرى شركات الاتصالات المعروفة بالمملكة السعودية وتمكنت من منافسة شركات الاتصالات الأخرى من خلال الخدمات المقدمة للعملاء ولجذب المزيد منهم فلا يوجد منافس على جودة خدمات شركة زين للاتصالات وكان من ضمن الخدمات هو تقسيطات زين على الجوالات.

أنظمة التقسيط للجوالات في شركة زين

حددت الشركة أن أنظمة التقسيط في زين متوفرة بما يتناسب مع العملاء واحتياجاتهم وهي:

نظام التقسيط الشهري من خلال دفع مبلغ محدد شهريًا.

لأصحاب باقة شباب فتم إعفائهم من أي هامش ربح على العروض المقدمة من زين سواء للجوالات أو التقسيط.

أو إتمام عملية الدفع بعد تجديد الباقة وخصمها عند التجديد.

شراء جوال بالتقسيط من زين

ولكي يمكن للعميل شراء جوال من شركة زين يمكنه اتباع خطوات الحصول على جوال من زين بالتقسيط كالآتي:

تحديد نوعية وماركة الهاتف المراد شراءه من زين.

تقديم طلب للشركة يبين الرغبة في الحصول على ذلك الجوال.

تقوم الشركة بعد ذلك بالتواصل مع العميل لتحديد نظام السداد المناسب.

إذا وقع الاختيار على نظام الدفع الشهري فإن المبلغ المتبقي يتم تقسيطه لمدة عام.

الهواتف المتاحة للتقسيط في زين

تقدم شركة زين للاتصالات خدمة تقسيط الجوالات من زين على مجموعة كبيرة من الجوالات وخاصةً الجوالات الحديثة مثل:

هاتف آيفون إكس.

جهاز هواوي ميت 10.

سامسونج جلاكسي إس 8.

هاتف نوكيا 8.

وجهاز آيفون سيفن.

سامسونج إس 8.

وهاتف آيفون سفن بلص.

نوكيا 2.

وجهاز آيفون 8.

نوكيا 3.

هاتف آيفون 8 بلص.

نوكيا 6.

جلاكسي إس 8 بلص.

شراء جوال غالي الثمن من زين

ويمكن شراء الهواتف الحديثة غالية الثمن من الشركة من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات التي أعلنت عنها الشركة مع نظام سداد لمدة طويلة وللمشتركين في الباقات تضاف قيمة القسط على الباقة في السداد الشهري.